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【港元定存】虛銀推加息券爭新客 1個月港元定存息享10厘

15:34 2023/03/14

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虛銀爆新客搶客戰。

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今天（3月14日）3間港銀加港元定期存款息，包括平保 （02318） 牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）調高1年期息率0.2厘，新息率至4厘；上商提高3個月或以上年息，當中1年期息率重上3厘關，調升0.1厘後至3.08厘；建行亞洲兩連加，當中1年期息率加0.1厘至3.6厘。

此外，港交所 （00388） 、工銀亞洲及騰訊 （00700） 擁有的虛銀富融（Fusion Bank），再谷加息券，1個月最高10厘（基本利率再加額外年利率），現有存戶成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計，該行指最多賺息410元。不過，推薦首名新客只獲加息券6厘，賺息245元；推薦第2名新戶獲加息券8厘，賺息325元；至於若推薦4名新戶或以上，加息券亦只是6厘，優惠至5月31日止。

兩港銀優惠高息 明天到期

可是，創興今天卻逆市減息，調低1年息率0.2厘至3.05厘。

1個月拆息終止7連升，新報3.39厘。專家對聯儲局下周四（23日）的議息結果呈大分歧，野村料屆時掉頭減息0.25厘，高盛估計暫停加息，上商料加0.25厘，花旗維持重手加0.5厘預測。

另值得提醒，不少特惠息陸續於3月中下旬截止，最快到期是集友3個月年息3.5厘，以及6個月享3.85厘，適合所有客戶斥100萬元全新資金在分行渠道開立。同樣，眾安（ZA Bank）1個月享10厘，被推薦好友新開戶獲1張加息券9.9厘，再加基本利率0.1厘，以存款上限兩萬元計，賺息164元。而3個月享4厘，新開戶獲1張加息券1.49厘，再加基本利率2.51厘；以上限10萬元計，賺息986元。以上兩行的優惠齊於明天（15日）屆滿。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

加息 美國聯儲局 創興銀行（01111） 集友銀行 富融銀行 金融壹賬通（06638） 虛擬銀行 港元定期存款 定期存款

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