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【新股IPO】耐看娛樂第三度遞表　去年經調整利潤減少10%　阿里影業為戰略合作夥伴

新股IPO 16:45 2023/03/14

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【新股IPO】耐看娛樂第三度遞表　去年經調整利潤減少10%　阿里影業為戰略合作夥伴

內地網劇及網絡電影最大製片商耐看娛樂周一（13日）遞交上市申請，招商證券國際及中泰國際為聯席保薦人。耐看娛樂去年經調整利潤減少10%至4221.9萬元（人民幣，下同），純利按年增1.63倍至4754.8萬元，歸因於銷售、分銷及行政開支於疫下減少，收益按年減少40.4%至2.06億元。

據耐看娛樂初步招股文件顯示，耐看娛樂作品包括《親愛的檸檬精先生》、《撲通撲通喜歡你》、《你好，火焰藍》及《我叫趙甲第》於愛奇藝（美：IQ）及優酷平台放映，票房收入介乎2700萬至7000萬元。耐看娛樂預期，網劇及網絡電影市場將繼續擴大，集團現有14部網劇及18部網絡電影正籌備中， 當中4部網絡電影預期今年內播出，3部網劇及網絡電影正作後期製作。

2020年與阿里影業達成戰略合作

耐看娛樂於2020年引入阿里影業 （01060） 為旗下耐飛科技的股東，藉此與阿里影業達成戰略合作。

耐看娛樂預期，集資額將為其網劇，網絡電影製作及院線電影提供資金；作潛在投資，併購及開發項目；取得更多IP作品；以及一般營運資金。

耐看娛樂第三度遞表來港上市，曾於去年1月初及7月中遞表，申請均已過期。

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