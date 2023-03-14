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【煤炭股】中國據報全面取消澳洲進口煤炭限制　兗煤澳大利亞大插7%

股市 15:17 2023/03/14

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【煤炭股】中國據報全面取消澳洲進口煤炭限制　

據《彭博》引述消息指，中國正全面恢復進口澳洲煤炭，表明持續逾兩年的澳洲煤炭進口禁令終於成為過去。兗煤澳大利亞周二（14日）大插7.5%，報29.85元。

知情人士稱，港口和海關已被告知放行澳洲煤炭。此前，彭博今年1月份引述消息人士稱，中國發改委1月初計劃首先允許4家國有企業自澳洲進口煤炭。

中國原來是澳洲煤炭的一大消費國，但隨著兩國關係惡化，中國在2020年末非公開禁止進口澳煤。澳洲領導人曾表示，結束禁令將是兩國關係改善的重要一步。

中國是全球最大煤炭生產國和消費國，去年進口量達到2.9億噸。中國鋼鐵企業和電廠對高質量澳煤的需求很旺盛。根據中國煤炭運銷協會，單3月上半月的進口就可能達到了100萬噸。

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編輯：姚卓然

 

港股 兗煤澳大利亞（03668） 中國發改委 澳洲 煤炭股
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