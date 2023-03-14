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【元宇宙】調查：87%港人認識元宇宙　比例屬亞太區最高

科技 16:30 2023/03/14

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在1,000名13至65歲的香港受訪者中，有87%人留意到元宇宙的存在。（Yahoo）

近年疫情及社交距離的限制，加快了企業數碼轉型，也使元宇宙應用急速發展。雅虎（Yahoo）公布亞太區的元宇宙世代研究調查結果，發現有高達87%香港受訪者認識元宇宙，亦有半數人曾接觸元宇宙遊戲，這兩項比例都是亞太區最高。

雅虎向1.5萬名來自澳洲、紐西蘭、日本、台灣、香港和新加坡的受訪者進行調查，以了解他們對元宇宙的需求和期望。在1,000名13至65歲的香港受訪者中，有87%人留意到元宇宙的存在，其中75%是千禧世代和Z世代，而這兩項統計數字在亞太地區都屬最高。

【人工智能】Facebook擬整合跨平台工具　藉AI改善內容推薦算法

研究指出，許多香港的Z世代和千禧世代早已在虛擬遊戲環境中接觸到元宇宙。過半數受訪者在過去一個月曾玩Minecraft、《沙盒》（The Sandbox）、《機器磚塊》（Roblox）和《堡壘之夜》（Fortnite）等元宇宙遊戲，這比例也高於亞太地區的平均水平。

香港雅虎亞太區廣告創意工作室高級總監李凱樂表示，雖然元宇宙在疫情期間才變得普及，但這項大型研究證明，這項技術已非處於萌芽期。他指出：「75%香港數字原住民（Digital Natives）都期待元宇宙，這意味着他們不僅為元宇宙做好了準備，而且愈來愈渴望品牌在這領域為他們帶來嶄新的體驗。」

Z世代及千禧世代   對元宇宙需求不同

整體上，Z世代和千禧世代對元宇宙也有不同需求。例如，Z世代期望在元宇宙中，透過虛擬化身及沉浸式3D世界，建立社群人脈，並掌握打破規則的機會、變得富裕及實現個人夢想，而且重視平等及多元化。

【財政預算案2023】5000萬元推動Web3　業界：宜先鼓勵公眾廣泛認識及應用

至於對千禧世代而言，相對現實世界，元宇宙的重點在於強化和升級體驗，是一個創新、可打造逼真互動體驗，以及更豐富多元人脈的空間。

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責任編輯：陳卓賢

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