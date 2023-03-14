▲ 【SIVB】對沖基金Citadel：美國監管機構拯救矽谷銀行 反映「美國資本主義正在我們眼前崩潰」

美國財政部聯同聯儲局及聯邦存款保險公司（FDIC）因應美國矽谷銀行（SVB）倒閉而推出一系列救市措施，對沖基金Citadel創辦人Ken Griffin認為，美國監管機構拯救矽谷銀行的舉措，反映「美國資本主義正在我們眼前崩潰（breaking down before our eyes）」。

美國政府不應該介入矽谷銀行倒閉事件

Griffin表示，矽谷銀行的資產負債表遠高於聯邦保險限制的25萬美元，故美國政府不應該介入，並保障矽谷銀行的存戶，美國理應是一個資本主義經濟體系，但這正在眼前崩潰。

「政府拯救所有存戶，這正是失去財務紀律的行動。」

美國監管機構上周五（10日）接管矽谷銀行，因客戶合共要求提取420億美元存款，約佔矽谷銀行總存款約25%，與此同時，矽谷銀行籌措新資金失敗。

部分人批評監管機構向所有矽谷銀行存戶提供保障，將引來道德道險，而且質疑為何當局未有在事前發出警告訊號。

「監管者明顯在軚盤上睡著了。」Griffin稱，以美國經濟的強度，美國政府根本無需作出迫切性行動，相信這會是道德風險的重要一課，「存戶的損失本來是微不足道，而且可以讓人們認識到必需要作出風險管理」。

他又指，美國現處於充分就業狀態，信貸損失偏低，銀行資產負債表處於有史以來最強勁的狀況，故當局可以依據這個優勢去解決道德風險。

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編輯：陳韻妍