▲ 【SIVB】對沖基金Citadel:美國監管機構拯救矽谷銀行 反映「美國資本主義正在我們眼前崩潰」

美國財政部聯同聯儲局及聯邦存款保險公司(FDIC)因應美國矽谷銀行(SVB)倒閉而推出一系列救市措施,對沖基金Citadel創辦人Ken Griffin認為,美國監管機構拯救矽谷銀行的舉措,反映「美國資本主義正在我們眼前崩潰(breaking down before our eyes)」。

美國政府不應該介入矽谷銀行倒閉事件

Griffin表示,矽谷銀行的資產負債表遠高於聯邦保險限制的25萬美元,故美國政府不應該介入,並保障矽谷銀行的存戶,美國理應是一個資本主義經濟體系,但這正在眼前崩潰。

「政府拯救所有存戶,這正是失去財務紀律的行動。」

美國監管機構上周五(10日)接管矽谷銀行,因客戶合共要求提取420億美元存款,約佔矽谷銀行總存款約25%,與此同時,矽谷銀行籌措新資金失敗。

部分人批評監管機構向所有矽谷銀行存戶提供保障,將引來道德道險,而且質疑為何當局未有在事前發出警告訊號。

「監管者明顯在軚盤上睡著了。」Griffin稱,以美國經濟的強度,美國政府根本無需作出迫切性行動,相信這會是道德風險的重要一課,「存戶的損失本來是微不足道,而且可以讓人們認識到必需要作出風險管理」。

他又指,美國現處於充分就業狀態,信貸損失偏低,銀行資產負債表處於有史以來最強勁的狀況,故當局可以依據這個優勢去解決道德風險。

