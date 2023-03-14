▲ 【SIVB】「Ken Sir」呂宇健斥滙豐收購SVB荒謬 令股東承擔不利影響

維權投資者「Ken Sir」呂宇健屢次公開要求HSBC滙豐 （00005） 分拆亞太業務，對於是次滙豐收購矽谷銀行（美：SIVB）英國分行，他對此極之為不滿，認為這是再一次顯示英國當局可以輕易地操縱滙豐的決策，而股東必須承擔不利影響，印證了他對滙豐亞洲業務分拆的看法，更直稱「沒有最荒謬，只有更荒謬！」，是為（外）國捐軀。

滙豐午後走低，現跌5.9%，報53元，創兩個月低。

呂宇健質疑為何拯救矽谷銀行英國分行（SVB UK）的不是政府組織，而是滙豐，甚至英國財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）表示首要任務是避免使用英國納稅人的金錢，但結果卻就用了滙豐的金錢。

他又指，除了要滙豐做接盤俠，根據矽谷銀行2022財年年度報告顯示，其投資組合的平均利率只有1.64%，滙豐銀行表現勢被拖累，還有滙豐必須承擔11.88億美元的利息費用和可能發生的壞帳風險。

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編輯：姚卓然