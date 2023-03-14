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【股神又贏？】巴菲特精準避開美國區域銀行大跌？ 　巴郡去年連番減持銀行股長期組合

股市 14:58 2023/03/14

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【股神又贏？】巴菲特精準避開美國區域銀行大跌？ 　巴郡去年連番減持銀行股長期組合

矽谷銀行SVB、Signature Bank接連被接管，引發美國中小或區域銀行股股價大瀉。從事後角度來看，「股神」巴菲特旗下巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）去年起接連減持長期持有的中小銀行股，成功把握時機減輕今輪銀行股大跌的傷勢。

據巴郡提交的監管文件，公司於2022年第四季減持約6成紐約梅隆銀行（美：BK）持股，巴郡於2010年起首次披露持有該銀行。同一季度中，巴郡大削美國合眾銀行（Bancorp，美：USB）91%持股，巴郡於2006年起持有合眾銀行。紐約梅隆銀行周一跌6.3%，合眾銀行則跌9%。3

巴郡美銀、運通持股仍受累美股大跌

不過，巴郡長年重倉投資金融股，美國銀行（美：BAC）和美國運通（美：AXP）仍是其五大股票投資之一。即使是次風波集中在區域銀行，但美銀周一跌5.8%、美國運通跌4.9%，巴郡仍錄得帳面虧損。

隨是次風波觸發多家美國銀行股大跌，投資界正估計巴郡會否趁機入貨。參考巴郡往續，公司曾在2008年時以50億美元入股高盛（美：GS），並且在2011年買入50億美元美銀股份。

對冲基金Bill Ackman：「美國地區銀行很平，但我不會買」 料巴菲特會出手，可見【下一頁】

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【SIVB】矽谷銀行令金融股急跌　一文看清事態發展、各界評論及事件影響（不斷更新）

編輯：麥德銘

巴菲特 美股 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）
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