【大行報告】摩通：日均用戶增長預測放緩 削嗶哩嗶哩目標價至210元

摩根大通表示，在嗶哩嗶哩（09626）管理層決定削減部分低利潤業務線後，料2025年的收入較低。不過該行維持集團「增持」評級，因預期廣告及遊戲業務有上升空間，目標價則由310元削減至210元，以反映由於成本控制措施後日均用戶增長預測放緩，對2025年目標市盈率較低。嗶哩嗶哩周二（14日）收報161元，跌幅1.2%。





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該行認為，集團的盈利能力已取代用戶增長成為其股價主要驅動因素，而其股價由1月初的高位下跌31%，反映投資者對其今年收入及盈利增長前景感憂慮。不過該行對集團的長期變現前景維持積極看法，主要因其在中國視頻平台中獨特的產品定位，料今年第二季以來的收入增速將推動股價表現。





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該行估計集團2024年經調整淨利潤為2.33億元，而市場普遍預期淨虧損11億元。另外受惠於廣告需求進一步復甦以及新遊戲於第二季推出，該行亦預期集團第二及第三季的收入按年增長將恢復至13%及11%。

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撰文：鄭昊彤