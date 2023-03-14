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【大行報告】摩通：日均用戶增長預測放緩 削嗶哩嗶哩目標價至210元

股樓投資 17:50 2023/03/14

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摩根大通表示，在嗶哩嗶哩（09626）管理層決定削減部分低利潤業務線後，料2025年的收入較低。不過該行維持集團「增持」評級，因預期廣告及遊戲業務有上升空間，目標價則由310元削減至210元，以反映由於成本控制措施後日均用戶增長預測放緩，對2025年目標市盈率較低。嗶哩嗶哩周二（14日）收報161元，跌幅1.2%。
 

 


【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

 

該行認為，集團的盈利能力已取代用戶增長成為其股價主要驅動因素，而其股價由1月初的高位下跌31%，反映投資者對其今年收入及盈利增長前景感憂慮。不過該行對集團的長期變現前景維持積極看法，主要因其在中國視頻平台中獨特的產品定位，料今年第二季以來的收入增速將推動股價表現。


 

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

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該行估計集團2024年經調整淨利潤為2.33億元，而市場普遍預期淨虧損11億元。另外受惠於廣告需求進一步復甦以及新遊戲於第二季推出，該行亦預期集團第二及第三季的收入按年增長將恢復至13%及11%。

 

【同場加映】溫股知新：經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

 

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撰文：鄭昊彤

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