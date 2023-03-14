【大行報告】行業競爭加劇及預期營運開支增 滙豐研究下調蔚來目標價至93元

滙豐研究表示，分別將蔚來（09866）2022年至2024年各年純利預測下調41%、85%及279%，以反映行業競爭加劇，及支持無人駕駛技術研發、建設充電網絡及海外業務擴展等令預期營運開支比率上升，目標價相應由126元下調至93元，維持評級「買入」。

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該行指出，公司去年第四季淨虧損58億元人民幣，全年淨虧損146億元人民幣，較該行預測的104億元人民幣低。65.65元，跌幅4%。公司指引今年首季銷量達3.1萬至3.3萬輛，意味著今年3月銷量按月增長為降15%至升1%。





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該行認為，在平台過渡期間，這或是暫時表現疲軟，相信公司銷量及利潤率今年起或會改善，因擁有以自動駕駛技術為核心發展平台NT2.0的車型有望推出並於第二季開始交付。



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撰文：鄭昊彤