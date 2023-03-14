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【大行報告】大摩：料盈利只能緩慢恢復至2018年水平 降港鐵評級至「減持」

股樓投資 16:11 2023/03/14

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摩根士丹利預料，港鐵公司（00066）盈利只能緩慢恢復至2018年的水平，而且鐵路利潤率亦不會有明顯恢復，將其評級由「與大市同步」降至「減持」，目標價亦由39元下調至37元。港鐵周二（14日）收報39.1元，跌幅1.8%。


【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
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該行指出，公司票價由2019下半年起便未再被上調，並在2022年跌1.85%，同時工資及水電費分別較2018年升8%和19%，於2021年與免稅店簽的合約一樣相對2018年有大幅折扣。

另外，港鐵由2011至2020年的年度物業發展利潤平均為30億港元，但受柏傲莊III延期完工影響，預計今年將只有10億港元，而公司預計在2023至2025年多於200億元的年度資本支出，也暗示著負數的自由現金流及槓桿和利息支出的上升。

 

【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

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大摩亦下調公司2023年每股核心盈利預測51%至1.06元，但上調2024年預測3%至2.63元，以反映物業發展盈利延期進賬、更低的鐵路及零售利潤，以及更高的利息支出。

 

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撰文：鄭昊彤

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