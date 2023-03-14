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【約旦王室】伊曼公主嫁希臘裔金融才俊 王儲哥哥拖手帶入場

環球社會熱點 15:30 2023/03/14

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現年26歲的伊曼公主（Princess Iman）是約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）女兒，她周日（12日）和希臘裔金融才俊Jameel Alexander Thermiotis結婚。約旦電視台直播了兩人的婚禮，伊曼哥哥、約旦王儲海珊王子（Prince Hussein）拖起的妹妹手，走進婚禮場地，王后Rania等王室成員亦有送上祝福。

約旦王儲宣布封盤 攜沙特未婚妻亮相王室活動（多圖） 【下一頁】

伊曼的婚禮在位於約旦首都安曼（Amman）郊區的家族宮殿內舉行，一眾王室成員、親朋好友及當地政要亦有出席。約旦電視台直播整個婚禮，一眾王室成員向伊曼送上祝福。

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伊曼當日身穿一條白色的Dior定制禮服，袖口和領口有蕾絲，並配以拖地長頭紗，鑽石頭飾據報來自其祖母、現任國王母親Princess Muna Al Hussein。而新郎Jameel Alexander Thermiotis則身穿西裝和灰色背心。兩人用劍切開高達7層的結婚蛋糕。 

王后Rania在社交平台Instagram上發放數張婚禮當日的相片，表示伊曼過去一直為家人帶來歡樂、愛和歡笑，祝願她人生的下一篇章亦能有同等的收穫，並恭喜兩人成婚。海珊則表示，很高興見證兩人的婚禮，祝兩人一生幸福快樂。

凱特教子有方 靠四字真言收服暴走細仔  【下一頁】

伊曼去年7月宣布訂婚，約旦皇家法院其後披露，Jameel Alexander Thermiotis於1994年出生於委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas），具有希臘血統，擁有工商管理學士學位，在紐約從事金融工作。

而海珊亦將於今年6月，和沙特未婚妻Rajwa Al Saif結婚。

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責任編輯：李俊儀

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