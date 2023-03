美國總統拜登(Joe Biden)與前總統卡特(Jimmy Carter)份屬好友,後者近期身體狀況轉差,拜登日前突然自爆消息,指卡特希望由他來負責悼詞。

拜登周一(13日)在加州出席民主黨籌款活動時,談及卡特近況。他稱與卡特相處多年,如今已來到生命最後時光,並指對方比預期活得更長命。

其時,拜登突然宣稱

「他希望我來致悼詞。」(He asked me to do his eulogy)