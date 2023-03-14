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【日本啤酒】富士系列3年間銷售量翻10倍　麒麟推50週年限量版

商業 14:22 2023/03/14

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麒麟啤酒昨（13日）發佈消息稱，該企將於今年5月推出紀念富士御殿場蒸餾所（靜岡縣御殿場市）製造威士忌50週年的限量版國產威士忌。

該公司表示，將於5月16日推出「Kirin Single Malt Japanese Whisky FUJI」，含稅價格為6,600日圓（約387港元），再於同月23日在富士御殿場蒸餾所及該企官網推出限量3千瓶的「Kirin Single Malt Japanese Whisky FUJI 50th Anniversary Edition」，含稅價格為21,780日圓（約1,277港元）。

【新鮮黑毛豬】疫下生意升逾1成　料復常後回落

據悉，限量版的單一麥芽威士忌使用了麒麟開業時的麥芽原酒，以及1970年代、80年代、90年代、2000年代和2010年代的原酒。

麒麟啤酒指，「Kirin Single Malt Japanese Whisky FUJI」自2020年推出後，其銷售額在3年中增長10倍。該系列威士忌現時在美國、法國、澳洲、中國內地及新加坡共5個國家有售，集團表示今後將擴大銷售網絡到歐洲及美國。

該公司期望，今年「富士」系列等日本國産威士忌的銷售額能比去年增加8％至43億日元（約2.52億港元）。針對原酒不足，該企社長堀口英樹表示：「供應不穩是事實，我們會在一定程度上限量銷售，惟有望在2025年以後有改善」。

【未來食譜】8大未來食譜趨勢　規劃餐飲業「永續」發展

責任編輯：楊嘉軒

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