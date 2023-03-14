【電動車】福士汽車為獲美國補貼　於加拿大建電動車電池工廠

▲ 福士汽車日前宣布，已確定於加拿大建立電池工廠，並且是該公司在北美的第一座電池工廠。（法新社）

據美國《通脹削減法案》（IRA）規定，當電動車電池中有一定比例關鍵礦物是於美國或與美國有自由貿易協定的國家開採或加工，就能獲得數千美元補貼。為獲得補貼，福士汽車（Volkswagen）宣布在加拿大建立電動車電池工廠。

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鑑於運輸和物流成本高、供應鏈風險和地緣政治緊張，福士汽車近年積極在北美、歐洲以至中國，建立電動車生產所需的供應鏈。

早於去年12月，福士汽車已與加拿大政府簽署諒解備忘錄，準備在當地尋找建廠地點，以確保能夠獲取電池所需的關鍵原材料。福士汽車日前宣布，已確定於加拿大建立電池工廠，並且是該公司在北美的第一座電池工廠。

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福士汽車行政總裁Oliver Blume表示，旗下Scout品牌現已於美國南卡羅來納州建造價值20億美元（約157億港元）的製造工廠，用作生產卡車和SUV，並計畫於2026年開始投產。未來將聯同加拿大的電池生產，快速推進該公司在北美的電動車發展戰略。

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責任編輯：陳卓賢

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