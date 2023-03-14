  • 20°C
香港時間 : 2023314日 (週二) 18:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】福士汽車為獲美國補貼　於加拿大建電動車電池工廠

科技 18:00 2023/03/14

分享：

分享：

福士汽車日前宣布，已確定於加拿大建立電池工廠，並且是該公司在北美的第一座電池工廠。（法新社）

據美國《通脹削減法案》（IRA）規定，當電動車電池中有一定比例關鍵礦物是於美國或與美國有自由貿易協定的國家開採或加工，就能獲得數千美元補貼。為獲得補貼，福士汽車（Volkswagen）宣布在加拿大建立電動車電池工廠。

【召回Tesla電動車】Tesla Model Y椅背未固定　同月二度召回車輛

鑑於運輸和物流成本高、供應鏈風險和地緣政治緊張，福士汽車近年積極在北美、歐洲以至中國，建立電動車生產所需的供應鏈。

早於去年12月，福士汽車已與加拿大政府簽署諒解備忘錄，準備在當地尋找建廠地點，以確保能夠獲取電池所需的關鍵原材料。福士汽車日前宣布，已確定於加拿大建立電池工廠，並且是該公司在北美的第一座電池工廠。

【Tesla動向】Elon Musk：所有交通工具電動化　 料2030年電動車年產2千萬輛

福士汽車行政總裁Oliver Blume表示，旗下Scout品牌現已於美國南卡羅來納州建造價值20億美元（約157億港元）的製造工廠，用作生產卡車和SUV，並計畫於2026年開始投產。未來將聯同加拿大的電池生產，快速推進該公司在北美的電動車發展戰略。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】展覽集團磨拳擦掌　盼疫後生意增2成

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】HFT Life進駐大學　咖啡、烘焙攻年輕人市場
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新能源】本田研新氫燃料電池系統　目標年銷6萬套
2023/02/03
【新能源】本田研新氫燃料電池系統　目標年銷6萬套
【電動跑車】Nissan概念跑車Max-Out實體版　現身Nissan Futures活動
2023/02/06
【電動跑車】Nissan概念跑車Max-Out實體版　現身Nissan Futures活動
【財政預算案2023】港府擬建微電子研發院　業界：困難不大惟需考量人才、設備配合
2023/02/22
【財政預算案2023】港府擬建微電子研發院　業界：困難不大惟需考量人才、設備配合
【電動車市場】日產提高美國EV系統產能　冀與Tesla競爭
2023/02/27
【電動車市場】日產提高美國EV系統產能　冀與Tesla競爭

你可能感興趣

【新能源】本田研新氫燃料電池系統　目標年銷6萬套
12:39 2023/02/03
【新能源】本田研新氫燃料電池系統　目標年銷6萬套
【電動跑車】Nissan概念跑車Max-Out實體版　現身Nissan Futures活動
18:17 2023/02/06
【電動跑車】Nissan概念跑車Max-Out實體版　現身Nissan Futures活動
【財政預算案2023】港府擬建微電子研發院　業界：困難不大惟需考量人才、設備配合
18:50 2023/02/22
【財政預算案2023】港府擬建微電子研發院　業界：困難不大惟需考量人才、設備配合
電動車 政治 運輸 外交 移動裝置 新能源 科技產品 補貼 汽車 自由貿易協定

上一篇文章

【機械人時代】本地科企夥微軟加強機械人協作　推多元機械人管理平台

下一篇文章

【元宇宙】調查：87%港人認識元宇宙　比例屬亞太區最高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【語音聊天】Reddit關閉實時語音聊天功能　稱續運行將消耗大量資源
【語音聊天】Reddit關閉實時語音聊天功能　稱續運行將消耗大量資源
【科技一周回顧】ChatGPT下周升級、科企加推AI工具　香港免VPN用ChatGPT（附下載教學）
【科技一周回顧】ChatGPT下周升級、科企加推AI工具　香港免VPN用ChatGPT（附下載教學）
【ChatGPT安全】職場使用AI工具　專家籲留意服務條款
【ChatGPT安全】職場使用AI工具　專家籲留意服務條款
【NFT已過氣？】推出不足一年　Meta擬終止IG及FB「數碼收藏品」功能
【NFT已過氣？】推出不足一年　Meta擬終止IG及FB「數碼收藏品」功能
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【蘋果動向】蘋果擬兩年內　升級AirPods為聽力健康工具
【蘋果動向】蘋果擬兩年內　升級AirPods為聽力健康工具
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款