【ChatGPT超級電腦】微軟助OpenAI建超級電腦　為ChatGPT提供動力

▲ 為建立ChatGPT超級電腦，微軟在旗下雲端服務平台Azure上，連接了數以萬計的Nvidia H100和A100 Tensor Core GPU。（法新社）

微軟（Microsoft）早前表示，將擴大對OpenAI的投資，以加強人工智能（AI）領域的發展。據《彭博》報道，微軟已為OpenAI斥資數億美元，建造了一部巨型超級電腦，為聊天機械人ChatGPT提供動力。

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為建立ChatGPT超級電腦，微軟在旗下雲端服務平台Azure上，連接了數以萬計的Nvidia H100和A100 Tensor Core GPU，以及Quantum-2 InfiniBand網絡，並改造了其伺服器架構。這做法使OpenAI能夠訓練出愈來愈強大的模型，並釋放更多AI能力，例如ChatGPT和Bing等工具。

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微軟Azure AI企業副總裁Eric Boyd表示，該公司將會建立更多實現大型訓練工作負載的「特殊用途集群」（Special Purpose Clusters），而為OpenAI建立的ChatGPT超級電腦則是重點項目之一。未來將繼續和OpenAI緊密合作，以了解及提供在建立AI訓練環境所需的關鍵東西。

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責任編輯：陳卓賢

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