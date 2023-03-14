【滙豐控股5】滙豐擬向矽銀英國分行 注資20億英鎊

外電報道，滙豐控股(00005)計劃向矽谷銀行（SVB）英國分行（SVB UK）注資20億英鎊，即約24億美元。報道指出，滙豐行政總裁祈耀年和滙豐英國行政總裁Ian Stuart在一場面向倫敦科技投資者的電話會議中表示，滙控將承諾投入數十億英鎊以確保SVB UK的業務如常運作，英國滙豐發言人亦確認了相關金額。市場對有關消息未見正面，截至2時，滙豐跌5%報53.45元。

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【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

英國政府及英倫銀行促成滙控以1英鎊，收購矽谷銀行英國分支業務，有關客戶可繼續如常使用銀行服務。集團稱，此次收購將由現有資源提供資金。祈耀年形容，是次收購具戰略意義，將提高集團在科技和生命科學行業的地位。

高盛發表報告指，滙豐是次交易將有助推動集團旗下的英國商業銀行業務，增強了其為科技和生命科學領域的創新公司提供服務的能力，該行給予其英股未來12個月目標價795便士，並予「中性」評級。

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