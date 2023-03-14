【大行報告｜HSBC】滙豐挫半成、一文看清大行評價收購SVB　摩通：未見明顯協同效應、交易僅「為國家服務」

HSBC滙豐 （00005） 周一（13日）公布，以1英鎊收購矽谷銀行（SVB）英國分行，不過券商評價不一，摩通認為滙豐與SVB英國之間沒有明顯協同效應，交易更多是為國家服務，但高盛認為滙豐可從交易增強服務創新公司能力。

滙豐於香港的股價今（14日）曾挫6.3%，低見52.75港元，目前仍跌逾5%。

摩通：滙豐實際交易作價未明 中資銀行股有望跑贏

摩通認為，滙豐雖宣布購買價格為1英鎊，但實際代價取決於SVB英國的資本缺口數額，由於未有披露故仍未明。摩通續指，滙豐與SVB英國之間沒有明顯的協同效應，認為交易更多是阻止英國小銀行爆發流動風險而進行「國民服務行為」。

摩通提到，收購SVB英國一事對滙豐來說屬中性，惟對SVB的同業及子公司來說則是負面消息。對於亞洲的銀行，摩通預計市場將持續波動，尤其是存款業務薄弱且高度依賴美元批發融資的小型銀行，相信中國國有銀行將在波動的市場中會跑贏。

高盛：1英鎊收購英國SVB增強滙豐服務創新公司能力

高盛認為，交易有助滙豐英國商業銀行業務，增強其服務科技和生命科學領域的創新公司的能力。該行予滙豐倫敦股份（英：HSBA）未來12個月目標價為795便士（折合約75.37港元），評級列「中性」。

高盛續指，交易相對於滙豐集團來說，規模不大，所收購項目的貸款相當於集團貸款的0.7%，而項目的存款佔集團存款的0.5%左右，現階段沒有關於潛在資本影響的細節。

滙豐於交易公告上表示，是次執行併購的經分隔（ring-fenced）的滙豐英國銀行（HSBC UK Bank plc）。高盛指出，滙豐英國擁有大額額外存款，至2022年底，該分部的存款額為2810億英鎊，而貸款額為2040億英鎊。

美銀在交易前發表報告：存款基礎助滙豐承壓

SVB因為資產和負債年期不匹配而爆發流動性危機，美銀在滙豐宣布收購SVB英國業務前分析，滙豐集團持有3270億美元現金，資產組合中，年期少於1年的證券達1840億美元，較年期超過5年的債券多出4.3倍，反映資產負債表流動性極高。

美銀續指，滙豐在多個地方主要經營的實體，流動性覆蓋率（LCR）由143%至247%不等，遠高於監管要求的100%。LCR 是指銀行優質流動性資產儲備相對於未來30日預測資金凈流出量的比例。

美銀認為，滙豐的關鍵特徵正正是其存款基礎質素，並指在滙豐百多年營運歷史的大部分時間裏，香港和許多亞洲地區都沒有央行，而滙豐往往能夠承受不同周期壓力。美銀重申對滙豐「買入」評級，目標價735便士（折合約69.68港元）。

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編輯：胡學能