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【奧斯卡】「靚佬湯」缺席 傳為避同前妻同場

環球社會熱點 14:00 2023/03/14

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湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun : Maverick）一共獲得6項奧斯卡提名，但湯告魯斯卻未有出席周日（12日）的頒獎典禮。有報道指，湯告魯斯是為避免前妻妮歌潔曼（Nicole Kidman）同場，但亦有報道指是因行程安排原因。

迪士尼播《美人魚》電影預告片 女主角奧斯卡亮相頒獎  【下一頁】

《每日郵報》周一（13日）引述消息人士報道，湯告魯斯缺席典禮是因為妮歌潔曼在場，他不希望兩人發生衝突。

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但亦有報道引述湯告魯斯身邊消息人士指，缺席是因為行程安排問題，而非出於私人原因。湯告魯斯和妮歌潔曼都未有回應報道。

湯告魯斯和妮歌潔曼在1990年除夕結婚，並於2001年2月離婚，指兩人之間存在不能調和的關係。兩人收養了2名子女，分別是現年29歲的Isabella和現年27歲的Connor。據報兩人和湯告魯斯一樣，都是山達基教的成員，外界一直有指離原因是妮歌潔曼因拒絕加入教會，但兩人一直對原因保守如瓶。

俄反對派領袖紀錄片奧斯卡獲獎 納瓦尼妻：「夢想一日你會自由」 【下一頁】

湯告魯斯其後於2006年11月和女演員Katie Holmes結婚，並於2012年8月離婚。兩人育有女兒Suri，現年16歲。

而妮歌潔曼亦於2006年和澳洲歌手Keith Urban結婚。兩人育有兩名女兒，分別是現年14歲的Sunday Rose和現年12歲的Faith Margaret。

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責任編輯：李俊儀

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