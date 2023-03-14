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南韓人「晚生貴子」 坐月中心平均加價27% 最貴要23萬元

環球社會熱點 13:00 2023/03/14

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南韓為全球出生率最低的國家，近年平均生育年齡也上升。當地坐月中心需求下跌同時平均加價27.4%。南全國收費最貴的坐月中心，每名媽媽入住兩周要價3,800萬韓圜（約22.9萬港元）。

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南韓衛生福利部截至去年上半年的數據顯示，當地共有475間坐月中心，較2017年減少超過兩成。但坐月平均費用由2017年的241萬韓圜（約1.5萬港元），上升27.4%至307萬韓圜（約1.8萬港元）。

按地區計，首爾的坐月中心收費最貴。其中位於首爾南部驛三洞一間坐月中心貴絕全國，14天服務收費3,800萬韓圜。

相比之下，首爾地區以外的收費低得多。例如慶尚南道昌原市和全羅北道群山市的坐月中心，同期收費低至120萬韓圜（約7,200港元）。

【英國王室】愛丁堡公爵非世襲頭銜 夏洛特日後或受封 【下一頁】

南韓統計部門上月指，每名當地女性平均生育率，由前一年的0.81跌至去年的0.78，是70年代有統計以來新低。全國精英雲集的首都首爾，生育率更為全球主要城市最低的0.59。

當地女性平均生育年齡為33.5歲，按年增加0.2歲。《韓聯社》指，當地每1,000名20多歲女性平均僅生育24名嬰兒，按年下跌3.5%。

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責任編輯：鄭錦玲

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