【券商點睇】航空整機全產業鏈布局 中航科工走上成長軌道

據天風證券報告，中航科工（02357）為港股唯一的航空高科技軍民通用產品及服務旗艦公司，主要業務可分為航空整機、航空配套系統及相關業務、航空工程服務、航空相關投資業務四大板塊，通過控制中直股份、洪都航空、中航光電、中航電子4家A股公司，正逐漸完善包括產業投資、零部件制造到航空整機的全產業鏈布局，未來協同發展效應可期。

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其中，旗下的中航電子主營業務航空電子產品，業務領域涵蓋防務航空、民用航空、先進製造業三大領域。從全球來看，航空機載產業呈現系統化、集成化、智能化發展趨勢，公司擬換股吸併中航機電、實現航空電子系統和航空機電系統的深度融合，產品核心競爭力有望進一步提升。

伴隨「戰略空軍」對航空裝備列裝的數量與代際的高要求，公司有望同時迎來單機產品配套價值量提升、產品需求量提升及產品配套型號滲透率提升，加上國產大飛機項目的逐步落地和航電系統後端維修市場的增長，公司業務或將步入快速成長軌道。

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天風證券預計，中航科工於2022至2024年實現營業收入584.73億元（人民幣，下同）、747.72億元和891.14億元，對應純利分別為26.63億元、32.97億元及41.39億元，相當於2023年預測市盈率約12.6倍、10.2倍及8.1倍，目標價為7.6港元，予「買入」評級。

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責任編輯：林衛