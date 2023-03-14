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【券商點睇】航空整機全產業鏈布局 中航科工走上成長軌道

股樓投資 12:32 2023/03/14

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據天風證券報告，中航科工（02357）為港股唯一的航空高科技軍民通用產品及服務旗艦公司，主要業務可分為航空整機、航空配套系統及相關業務、航空工程服務、航空相關投資業務四大板塊，通過控制中直股份、洪都航空、中航光電、中航電子4家A股公司，正逐漸完善包括產業投資、零部件制造到航空整機的全產業鏈布局，未來協同發展效應可期。

【同場加映】青姐話：矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

其中，旗下的中航電子主營業務航空電子產品，業務領域涵蓋防務航空、民用航空、先進製造業三大領域。從全球來看，航空機載產業呈現系統化、集成化、智能化發展趨勢，公司擬換股吸併中航機電、實現航空電子系統和航空機電系統的深度融合，產品核心競爭力有望進一步提升。

伴隨「戰略空軍」對航空裝備列裝的數量與代際的高要求，公司有望同時迎來單機產品配套價值量提升、產品需求量提升及產品配套型號滲透率提升，加上國產大飛機項目的逐步落地和航電系統後端維修市場的增長，公司業務或將步入快速成長軌道。

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

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天風證券預計，中航科工於2022至2024年實現營業收入584.73億元（人民幣，下同）、747.72億元和891.14億元，對應純利分別為26.63億元、32.97億元及41.39億元，相當於2023年預測市盈率約12.6倍、10.2倍及8.1倍，目標價為7.6港元，予「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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中航科工（02357） 港股 市盈率 目標價 買入 中國

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