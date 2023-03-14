  • 19°C
香港時間 : 2023314日 (週二) 19:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】港燈去年溢利賺29.5億元、按年持平　末期分派16.09仙　股息率達6.3厘

股市 16:17 2023/03/14

分享：

分享：

【業績】港燈去年溢利賺29.5億元、按年持平　末期分派16.09仙

港燈 （02638） 去年溢利為29.54億元，按年持平，收入為107.93億元，按年跌4.9%，每股份合訂單位派發末期分派16.09仙，亦按年持平。港燈午後升幅擴大，收升3.1%，報5.06元。

港燈連同中期分派金額每股份合訂單位15.94仙，年內分派金額合共為每股份合訂單位32.03仙，與2021年相同。以現價計，股息率達6.3厘。

港燈共有58.6萬名客戶，去年售電量降4%至99.4億度。不過，能源市場在年內大幅波動、供應持續緊張、燃料價格高企，導致燃料調整費在年內持續按既定機制上調，由2022年初每度電27.3仙累計提高52.8仙，至12月時80.1仙。由於燃料調整費是電費主要組成部分，其上升令淨電費全年上漲39%，升幅之大前所未見。

港燈表示，2019至2023 年度發展計劃接近完成，而第3台燃氣發電機組L12興建工程在2022年取得顯著進展，現已進入最後施工階段，將於2024年初投入商業運作。

再推紓困措施　料逾45%住戶受惠

展望未來，港燈表示，為紓緩中小企及弱勢家庭的電費壓力，集團已撥款9,500萬元，在今年再次推行一系列紓困措施及推廣能源效益，當中包括一項特別電費補貼，每月用電不超過300度的住宅客戶可獲每度電9.5仙補貼，預計超過45%住宅客戶受惠。

相關文章：

【電費回扣】中電4月起向所有客戶提供3個月「燃料費特別回扣」　料回扣總額8000萬至1億元

【加電費】兩電3月調高燃料調整費　中電：油價煤價已從高位回落、未來燃料費有機會下調

【業績│公用股】中電去年純利大跌89%　末期息維持1.21元、股息率約5.5厘　澳洲業務蝕逾52億

編輯：姚卓然

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

開市追揸沽
【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

港燈－SS（02638） 港股 港燈
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓匯價】日圓飈1.7%、兌港元5.91算　專家：SVB矽谷銀行爆雷觸發資金追日圓
【日圓匯價】日圓飈1.7%、兌港元5.91算　專家：SVB矽谷銀行爆雷觸發資金追日圓
【美股期貨】美國今晚公布CPI數據　道指期貨升139點、第一共和銀行FRC盤前彈21%（不斷更新）
【美股期貨】美國今晚公布CPI數據　道指期貨升139點、第一共和銀行FRC盤前彈21%（不斷更新）
【SIVB】HSBC滙豐「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行　財相：無動用納稅人資金（第三版）
【SIVB】HSBC滙豐「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行　財相：無動用納稅人資金（第三版）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點　滙豐ADR低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點　滙豐ADR低港4%（不斷更新）
【領展供股】領展供股權2915午後爆升4成　倒數四日交投
【領展供股】領展供股權2915午後爆升4成　倒數四日交投
【恒指夜期+北水】北水吸資近49億元　主力買騰訊中移動沽中海油　恒指夜期升31點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資近49億元　主力買騰訊中移動沽中海油　恒指夜期升31點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款