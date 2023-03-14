▲ 【業績】港燈去年溢利賺29.5億元、按年持平 末期分派16.09仙

港燈 （02638） 去年溢利為29.54億元，按年持平，收入為107.93億元，按年跌4.9%，每股份合訂單位派發末期分派16.09仙，亦按年持平。

港燈半日升0.8%，報4.95元。集團連同中期分派金額每股份合訂單位15.94仙，年內分派金額合共為每股份合訂單位32.03仙，與2021年相同。以現價計，股息率達6.4厘。

港燈共有58.6萬名客戶，去年售電量降4%至99.4億度。不過，能源市場在年內大幅波動、供應持續緊張、燃料價格高企，導致燃料調整費在年內持續按既定機制上調，由2022年初每度電27.3仙累計提高52.8仙，至12月時80.1仙。由於燃料調整費是電費主要組成部分，其上升令淨電費全年上漲39%，升幅之大前所未見。

港燈表示，2019至2023 年度發展計劃接近完成，而第3台燃氣發電機組L12興建工程在2022年取得顯著進展，現已進入最後施工階段，將於2024年初投入商業運作。

再推紓困措施 料逾45%住戶受惠

展望未來，港燈表示，為紓緩中小企及弱勢家庭的電費壓力，集團已撥款9,500萬元，在今年再次推行一系列紓困措施及推廣能源效益，當中包括一項特別電費補貼，每月用電不超過300度的住宅客戶可獲每度電9.5仙補貼，預計超過45%住宅客戶受惠。

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編輯：姚卓然