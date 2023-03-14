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【SIVB】矽谷過渡銀行重新開業、分行現排隊人潮　新任CEO有何資歷？

股市 11:58 2023/03/14

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【SIVB】矽谷過渡銀行重新開業、分行現排隊人潮　新任CEO有何資歷？

矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）上周被美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管後，Tim Mayopoulos被委任為矽谷過渡銀行（SVB Bridge Bank）的行政總裁。綜合外電消息，Mayopoulos向矽谷銀行客戶發電郵表示，矽谷銀行可以如常運作，網站也會重新開放，而原有的高級管理層已經被從銀行中撤職。

矽谷銀行分行在周一開放，外電相片顯示，在美國加州矽谷銀行分行外早上已有人排隊，而矽谷銀行網站和App 也一度因為太多人登錄而短暫癱瘓，最新已可瀏覽矽谷銀行網站。

SVB分行外有用戶排隊等待銀行開門

矽谷銀行新CEO曾任房利美CEO

Mayopoulos希望矽谷銀行客戶可恢復信心，並指接管矽谷銀行的「Silicon Valley Bank， N.A.」，不論是新存款以及現有存款均由FDIC保護。

Mayopoulos補充，矽谷銀行客戶3月9日或10日所有尚未處理的電滙已被取消，如果需要完成這些交易，需要重新啟動。

Mayopoulos於2012至18年間，出任金融海嘯後重組的房利美（Fannie Mae）行政總裁。他在最新致客戶的信表示，自己在房利美任內協助公司重回盈利以及穩定住宅融資市場而感到自豪。

一文看清矽谷銀行SVB事態發展、各界評論及事件影響，可見【下一頁】

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

開市追揸沽
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編輯：麥德銘

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