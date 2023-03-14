  • 21°C
香港時間 : 2023314日 (週二) 12:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【比亞迪】針對與Tesla停止合作傳言 比亞迪回應信息不實

股樓投資 11:56 2023/03/14

分享：

分享：

早前有消息稱，特斯拉（TSLA）決定不再使用比亞迪（01211）的電池。韓國媒體稱，可能是考慮到刀片電池自身問題、美國對電動車相關補貼、比亞迪與特斯拉競爭關係等，特斯拉與比亞迪合約到期後，前者並沒有要求比亞迪為某些特斯拉Model 3汽車額外供應電池。

【同場加映】青姐話：矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

針對「特斯拉停止與比亞迪合作」的傳言，比亞迪於周二（14日）作出官方回應，指出「不實信息，與實際情況不符。」資料顯示，比亞迪與特斯拉達成合作始於2022年。當時的消息稱，比亞迪為特斯拉歐洲車型供應10GWh電池，搭載刀片電池的特斯拉車型已經進入測試階段。

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

據悉，特斯拉對LG能源的依賴會愈來愈強。特斯拉在歐洲使用LG能源和寧德時代的產品，在北美使用松下的產品，這些公司可能會填補比亞迪的空缺。LG能源解決方案應特斯拉的要求，正在加快開發電動車用磷酸鐵鋰電池，因為特斯拉即將推出的更廉價車型，對於磷酸鐵鋰電池的需求更大。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982


責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
Tesla 比亞迪股份（01211） 港股 中國

上一篇文章

【券商點睇】航空整機全產業鏈布局 中航科工走上成長軌道

下一篇文章

【券商點睇】2023將是蘋果創新大年 舜宇光學需求待恢復？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
布蘭特原油升0.23% 紐約原油期貨升0.26% 沙特石油公司表示在短期到中期內將保持謹慎樂觀
布蘭特原油升0.23% 紐約原油期貨升0.26% 沙特石油公司表示在短期到中期內將保持謹慎樂觀
【姜濤 X Darlie 好來】姜濤續任Darlie 代言人 邀姜糖齊拍 Smile-fie 拉近你我
【姜濤 X Darlie 好來】姜濤續任Darlie 代言人 邀姜糖齊拍 Smile-fie 拉近你我
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭
【飲食業人才荒】時薪100元也難請人 顧問公司如何為餐廳度難關？
【飲食業人才荒】時薪100元也難請人 顧問公司如何為餐廳度難關？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款