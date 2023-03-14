【比亞迪】針對與Tesla停止合作傳言 比亞迪回應信息不實

早前有消息稱，特斯拉（TSLA）決定不再使用比亞迪（01211）的電池。韓國媒體稱，可能是考慮到刀片電池自身問題、美國對電動車相關補貼、比亞迪與特斯拉競爭關係等，特斯拉與比亞迪合約到期後，前者並沒有要求比亞迪為某些特斯拉Model 3汽車額外供應電池。

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針對「特斯拉停止與比亞迪合作」的傳言，比亞迪於周二（14日）作出官方回應，指出「不實信息，與實際情況不符。」資料顯示，比亞迪與特斯拉達成合作始於2022年。當時的消息稱，比亞迪為特斯拉歐洲車型供應10GWh電池，搭載刀片電池的特斯拉車型已經進入測試階段。

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據悉，特斯拉對LG能源的依賴會愈來愈強。特斯拉在歐洲使用LG能源和寧德時代的產品，在北美使用松下的產品，這些公司可能會填補比亞迪的空缺。LG能源解決方案應特斯拉的要求，正在加快開發電動車用磷酸鐵鋰電池，因為特斯拉即將推出的更廉價車型，對於磷酸鐵鋰電池的需求更大。

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責任編輯：林衛