【券商點睇】2023將是蘋果創新大年 舜宇光學需求待恢復？

國泰君安發表報告，今年首兩個月舜宇光學（02382）的出貨量，反映了智能手機市場需求仍然疲弱。期內，手機鏡頭和手機攝像模組的出貨量按年下滑了38.7%和28.8%，特別是手機攝像模組2月錄得25.7%的按月跌幅，主要因客戶要求在1月提前交付部分產品。

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值得注意是，同期車載鏡頭出貨量按年上升29.6%，預計公司的車載鏡頭業務將維持較強的增長動能，主要考慮到汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨問題，逐步得到緩解，以及新能源汽車和智能化汽車發展加速。

展望2023年，公司的手機鏡頭出貨量對於全球消費電子市場的恢復將會非常敏感。國泰君安預計，今年將是蘋果（AAPL）的創新大年，一些主力新品的性能將得到顯著提高，而其革命性的混合現實（MR）設備已經呼之欲出。因此，中長期來看整個蘋果供應鏈有望深度受益於需求恢復與產品升級。

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不過，加息與對經濟衰退的擔憂，仍然給全球消費電子市場帶來了更多不確定性。一些投資者相信轉折點將出現在今年下半年。因此，目前該行對公司的投資評級為「收集」，目標價為131元，目標價相當於2024年預測市盈率24倍。

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責任編輯：林衛