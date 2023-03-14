【人工智能】AlphaGo激發人類智慧？　研究：棋手變得更有創造力

▲ 自AlphaGo崛起後，DQI中位數變化率就超過0.7，反映職業棋手採用了更多新穎的圍棋策略。（法新社）

早前有圍棋棋手擊敗人工智能（AI）系統「KataGo」，是2016年「AlphaGo」橫掃人類頂級圍棋手以來，人類首次成功反擊。近期有研究指出，自AlphaGo一類AI面世後，人類圍棋選手比以往更有創造力，所以下棋策略也變得更難以預測。

【ChatGPT】「印度Twitter」Koo引入ChatGPT 助用戶撰寫文章

在圍棋AI的程式中，有一項指標名為「決策質量指數」（DQI），用於為每步棋的質量進行評分。據科學雜誌《New Scientist》的研究，分析1950年至2021年期間職業圍棋比賽中逾580萬步的數據，發現在2016年之前，每年的DQI變化中位數僅0.2，反映棋手的每年質量改善都較少。

但自AlphaGo崛起後，DQI中位數變化率就超過0.7，反映職業棋手採用了更多新穎的圍棋策略。在2018年，有88%比賽出現了以往從沒觀察過的策略組合，比2015年的63%更高。

【ChatGPT安全】職場使用AI工具 專家籲留意服務條款

研究團隊表示，AlphaGo一類的圍棋AI可能激發了人類智慧，讓他們打破傳統策略，誘導他們探索更創新的圍棋步法，結果提升了得勝率。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：