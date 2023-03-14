▲ 【SIVB】矽谷銀行面臨首宗集體訴訟 股東批淡化加息影響屬欺詐

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）擠提風波下，獲美國財政部、聯儲局及聯邦存款保險公司（FDIC）介入，但當局明言SVB 母企SVB Financial （美：SIVB）投資者及部分無擔保債務將不受保護，意味SIVB股東手上的股票很大機會淪為「廢紙」。

外電引述最新消息，以 Chandra Vanipenta 為首的矽谷銀行股東已經以「證券欺詐」名義，對矽谷銀行集團（SVB Financial）、CEO Greg Becker、CFO Daniel Beck 發起集體訴訟，是SVB被接管後面臨的首宗訴訟案。

報道稱，原告指SIVB及管理層在過去兩年提交的季度報告中，都沒有向外界披露利率上升如何破壞其商業模式，淡化公司面臨的風險。

因此，該訴訟要求SIVB賠償投資者在2021年6月16日至2023年3月10日期間蒙受未指名的損害（unspecified damages）。

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記者：伍鍵文