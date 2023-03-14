意總理缺席海難船民葬禮 派對唱移民浸死歌曲捱轟（有片）

意大利近期發生難民船隻沉沒事故，已導致最少76人死亡。意大利右翼總理梅洛尼（Giorgia Meloni）不但未有出席難民葬禮，更被發現在參加副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）生日派對上，唱一首有關移民被發現在河裡喪生的歌曲，引發外界大量批評。

難民船意大利南部沉沒 最少近60人遇難 【下一頁】

意大利南部卡拉布里亞區（Calabria）發生的海難已造成最少76人死，但梅洛尼未有出席遇難移民的葬禮。有出席薩爾維尼50歲生日派對的記者上載影片揭發，她期間曾站在鋼琴盤，隨著伴奏高唱「La canzone di Marinella」，靈感是來自有關移民被發現在河裡喪生的故事。

I due cristiani Meloni e Salvini non vanno a Cutro a pregare davanti alle bare, ma a Cutro senza volerle vedere. E poi la sera un po&rsquo; di karaoke al compleanno di Salvini, cantando la canzone di Marinella, ispirata alla storia di una emigrata calabrese trovata morta in un fiume. pic.twitter.com/xvVWq84j4b — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 11, 2023

歐盟邊境管理局Frontex數據顯示，近期前往意大利難民人數創新高。本月錄得過境人數是去年的2倍，亦是2月的3倍。內政部數據亦顯示，2023年已有1.75萬人次入境。

意大利法院裁定兒童無義務探祖父母 不能強加不受歡迎關係 【下一頁】

當地媒體更引述Frontex消息人士報道，當局在首次攔截難民船隻後，已警告意大利情況嚴重。但意大利政府則指，Frontex報告未有顯示危險情況，且當局未收到任何形式的求救信號。惟根據法律，Frontex無發出求救信號的權利，且搜救行動只能由相關國家決定。

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責任編輯：李俊儀