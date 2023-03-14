中國數字經濟的比較優勢

在全球經濟秩序演化過程中，中國將扮演更加重要的角色，數字經濟也將成為催化劑。站在國內視角看，數位經濟的發展將通過提升全要素生產力來帶動中國經濟的高品質增長，有效應對來自人口以及土地資源的挑戰。放眼全球，面對複雜的地緣政治、全球疫情後需求收縮等諸多宏觀挑戰，中國數字經濟的加速度發展將為全球經濟的發展帶來新的動能。我們認為，在全球數字經濟發展大潮中，中國具有四重比較優勢，這是中國做出更大全球貢獻的動力源泉，也是長期投資中國數字經濟的物質基礎：

第一、市場優勢。中國巨大的市場基礎有利於進一步拓展數位科技在實體經濟中的廣泛應用。龐大的人口基數以及完善的產業鏈為數字產業的應用創造了想像空間。中國數位經濟規模已位居全球第二，其中電商交易額、移動支付交易規模更是處於全球第一。作為擁有世界上最完備工業體系的國家，中國在產業鏈及供應鏈環節的數位化轉型將為包括5G在內的新技術提供廣泛的應用場景。

第二、科研優勢。中國作為人力資源大國，創新型人才絕對數量高，工程師紅利有望逐步兌現。全球最大的開源社區GitHub上中國的開發者用戶已達755萬，占比超過10%，位居全球第二。中國從事數字經濟產業的企業數量僅次於美國，根據胡潤百富的全球獨角獸名單，中國以312家位居第二，遠高於排在第三位的印度（68家）。《世界智慧財產權指標》報告顯示，中國2021年提交的專利申請量已達159萬件，約占全球申請總量的一半。

第三、資源優勢。當資料已成為重要的生產要素，資料本身所擁有的經濟價值對資源利用效率的提高及經濟效益的直接創造有著顯著影響。未來，資料的絕對規模在很大程度上將左右國家間的經濟發展。當前，中國擁有超過十億的線民產生出海量資料資源，政企數位化轉型也在積極展開，資料規模不斷增長。國際資料公司（IDC）則預測中國資料圈在2025年將占全球資料圈的27.8%，成為全球最大的資料圈。

第四、政策優勢。中國在數字經濟領域積極的政策環境將助推科學範式的轉變。二十大報告指出，要堅持科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力。科技強國、教育強國深入人心，中國將資源集中於基礎科學和科學技術的突破將有助於核心競爭力的形成。目前中國已經構建了橫向聯動、縱向貫通的數位經濟戰略體系，數位經濟頂層戰略規劃體系逐漸成熟。與其他經濟體，尤其是其他發展中國家相比，中國擁有明顯的數字經濟先發優勢和宏觀政策推動潛力。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

責任編輯︰梁浩碩