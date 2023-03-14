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【內房回暖】富達繆子美：內房投機泡沫已除、買家重回市場　積壓需求帶動一線城市持續升溫

股市 11:19 2023/03/14

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【內房回暖】富達繆子美：內房投機泡沫已除、買家重回市場　積壓需求帶動一線城市持續升溫

過去兩年內地收緊對房地產市場的監管，富達國際亞太區股票研究主管繆子美認為，內房全線轉淡同時亦除去大部分投機泡沫，而富達研究顯示，目前內地房地產市場剩下來的是潛在用家需求，但這些需求的釋放力度是否足以支持樓市持續復甦，仍有待觀察，然而「隨買家重回市場，中國一線城市的房地產銷售活動出現反彈，相信積壓已久的置業需求有望推動中國內房市場反彈。」

部分內房新盤於開售後24小時內售罄

繆子美指，無論是內地官方數據，還是富達的實地觀察，均顯示內地一線城市房地產市場有轉趨活躍的跡象，一線城市二手住宅銷售價格由去年12月份按月跌0.5%，轉至1月份按月升0.4%，新盤示範單位的參觀人數增加，部分新盤於開售後24小時內售罄，反映內地房地產市場有回暖的跡象，但值得注意的是，儘管高線城市的房地產市場有望持續升溫，惟此趨勢能否蔓延至較低線城市，目前仍言之尚早。

「政府需進一步刺激需求，為置業人士提供更多支持，才能促使全線城市住宅成交量較去年增加。」

大型與中小型房企的信貸評級出現更大差距

繆子美稱，房地產依然是內地經濟的主要驅動力，自經濟增長受疫情影響，去年內地已開始鬆綁部分城市的限購令，並放寬房地產開發商的融資限制，最近一線及二線城市的物業價格現改善跡象，但整體房地產市場回升勢頭需要持續，才能令潛在買家有足夠信心，動用其於疫情期間累積的龐大儲蓄入市。

去年中國人口出現60多年來首次萎縮，她認為，這或會導致大型與中小型房企的信貸評級出現更大差距，民營房企在此方面亦將繼續遜於國有房企，國有房地產開發商更容易獲得融資，並且更有能力給予置業人士入市信心。

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編輯：陳韻妍

港股 大行報告 內地物業 繆子美 疫情 富達 經濟 中國 人口
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