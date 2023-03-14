【ChatGPT】「印度Twitter」Koo引入ChatGPT　助用戶撰寫文章

▲ Koo將是首個將聊天機械人整合至貼文撰寫的社交平台，用戶可以選擇將文字輸入至ChatGPT工具，也可以用Koo語音命令輸入。（Koo）

有「印度Twitter」之稱的社交平台Koo，自推出以來一直備受印度政府支持，並積極推介給當地網民使用。Koo創辦人Mayank Bidawatka日前就透露，將會引入ChatGPT至該應用程式，幫助用戶撰寫文章。

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Mayank Bidawatka表示，用戶將可直接在Koo內通過ChatGPT撰寫文章，為當日的新聞或事件發表看法。他解釋：「ChatGPT將會幫創作者獲得靈感，用戶可以向ChatGPT查詢當地的趨勢要聞，然後將想法寫下來。」

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他又指出，Koo將是首個將聊天機械人整合至貼文撰寫的社交平台，用戶可以選擇將文字輸入至ChatGPT工具，也可以用Koo語音命令輸入。他補充說，現時大約有20% Koo用戶喜歡在App內撰寫內容，預料ChatGPT的引入能將這比例進一步提高。

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責任編輯：陳卓賢

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