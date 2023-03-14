  • 21°C
香港時間 : 2023314日 (週二) 12:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ChatGPT】「印度Twitter」Koo引入ChatGPT　助用戶撰寫文章

科技 12:30 2023/03/14

分享：

分享：

Koo將是首個將聊天機械人整合至貼文撰寫的社交平台，用戶可以選擇將文字輸入至ChatGPT工具，也可以用Koo語音命令輸入。（Koo）

有「印度Twitter」之稱的社交平台Koo，自推出以來一直備受印度政府支持，並積極推介給當地網民使用。Koo創辦人Mayank Bidawatka日前就透露，將會引入ChatGPT至該應用程式，幫助用戶撰寫文章。

【ChatGPT】「印度Twitter」Koo引入ChatGPT　助用戶撰寫文章

Mayank Bidawatka表示，用戶將可直接在Koo內通過ChatGPT撰寫文章，為當日的新聞或事件發表看法。他解釋：「ChatGPT將會幫創作者獲得靈感，用戶可以向ChatGPT查詢當地的趨勢要聞，然後將想法寫下來。」

【ChatGPT安全】職場使用AI工具　專家籲留意服務條款

他又指出，Koo將是首個將聊天機械人整合至貼文撰寫的社交平台，用戶可以選擇將文字輸入至ChatGPT工具，也可以用Koo語音命令輸入。他補充說，現時大約有20% Koo用戶喜歡在App內撰寫內容，預料ChatGPT的引入能將這比例進一步提高。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】展覽集團磨拳擦掌　盼疫後生意增2成

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】HFT Life進駐大學　咖啡、烘焙攻年輕人市場
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【ChatGPT熱潮】Grammarly 4月推AI寫作工具　藉背景提示重寫文章
2023/03/10
【ChatGPT熱潮】Grammarly 4月推AI寫作工具　藉背景提示重寫文章
【語音聊天】Reddit關閉實時語音聊天功能　稱續運行將消耗大量資源
2023/03/13
【語音聊天】Reddit關閉實時語音聊天功能　稱續運行將消耗大量資源
【ChatGPT進化】微軟下周推GPT-4版本　藉「多模態模型」支援影片
2023/03/10
【ChatGPT進化】微軟下周推GPT-4版本　藉「多模態模型」支援影片
【ChatGPT】通用汽車採用ChatGPT　夥微軟開發車載數碼助手
2023/03/13
【ChatGPT】通用汽車採用ChatGPT　夥微軟開發車載數碼助手

你可能感興趣

【ChatGPT熱潮】Grammarly 4月推AI寫作工具　藉背景提示重寫文章
18:00 2023/03/10
【ChatGPT熱潮】Grammarly 4月推AI寫作工具　藉背景提示重寫文章
【語音聊天】Reddit關閉實時語音聊天功能　稱續運行將消耗大量資源
18:00 2023/03/13
【語音聊天】Reddit關閉實時語音聊天功能　稱續運行將消耗大量資源
【ChatGPT進化】微軟下周推GPT-4版本　藉「多模態模型」支援影片
17:00 2023/03/10
【ChatGPT進化】微軟下周推GPT-4版本　藉「多模態模型」支援影片
人工智能 手機Apps 科技產品 Twitter 印度 社交平台

下一篇文章

【NFT已過氣？】推出不足一年　Meta擬終止IG及FB「數碼收藏品」功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【病人私隱外洩】遙距醫療初創承認失誤　洩露310萬名病人資料
【病人私隱外洩】遙距醫療初創承認失誤　洩露310萬名病人資料
【ChatGPT安全】職場使用AI工具　專家籲留意服務條款
【ChatGPT安全】職場使用AI工具　專家籲留意服務條款
【科技一周回顧】ChatGPT下周升級、科企加推AI工具　香港免VPN用ChatGPT（附下載教學）
【科技一周回顧】ChatGPT下周升級、科企加推AI工具　香港免VPN用ChatGPT（附下載教學）
【語音聊天】Reddit關閉實時語音聊天功能　稱續運行將消耗大量資源
【語音聊天】Reddit關閉實時語音聊天功能　稱續運行將消耗大量資源
【蘋果動向】蘋果擬兩年內　升級AirPods為聽力健康工具
【蘋果動向】蘋果擬兩年內　升級AirPods為聽力健康工具
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款