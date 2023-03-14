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拜登批准於阿拉斯加鑽探石油 被批評違反減排目標

環球政治 11:07 2023/03/14

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美國總統拜登（Joe Biden）正式批准，於阿拉斯加大規模鑽探石油的項目。環保組織不滿項目每年釋放多達920萬噸碳污染，指計劃有違拜登政府的減排目標。

【俄烏戰爭】俄僅同意短延糧食出口協議60日 聯合國望續履行 【下一頁】

阿拉斯加的Willow鑽油項目，容許美國康菲石油公司（ConocoPhillips Inc.）於阿拉斯加國家石油儲備區建設三個鑽井平台。

該區擁有多達6億桶石油，但要等待項目數年後落成，才會有石油流入市場。康菲石油預計每日產量上限為18萬桶石油，相當於阿拉斯加現有原油產量約4成。

政府官方統計，項目每年釋放的920萬噸碳污染，相當於路上多了200萬輛燃油車。

環保團體League of Conservation Voters政府事務高級副總裁Tiernan Sittenfeld批評，項目與政府到2030年要減少一半氣候污染的目標。

【俄烏戰爭】古特雷斯晤澤連斯基 冀糧食出口協議續履行 【下一頁】

Earthjustice等環保團體料向法院提出訴訟，爭論點將包括拜登政府保護阿拉斯加公共土地資源的權力。

白宮同日宣布，無限期禁止於北冰洋的石油和天然氣租賃，並限制阿拉斯加國家石油儲備超過1,300萬英畝土地免遭鑽探，合共多達1,600萬英畝土地免遭鑽探。現有租賃權不受新規定影響。

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責任編輯：鄭錦玲

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