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【SIVB】貝萊德：美國兩家地區性銀行倒閉顯示經濟出現裂痕　發達國家股票估值尚未反映矽谷事件衝擊

股市 11:04 2023/03/14

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【SIVB】貝萊德：美國兩家地區性銀行倒閉顯示經濟出現裂痕　發達國家股票估值尚未反映矽谷事件衝擊

美國矽谷銀行事件持續發酵，貝萊德認為，美國聯儲局展開自1980年代以來最快的加息步伐，預示著經濟衰退及金融體系崩潰的跡象，即使美國政府已就矽谷銀行事件迅速採取行動，以防止矽谷銀行倒閉的問題出現更廣泛的擴散，同時保護存戶免受影響，但兩家美國地區性銀行倒閉，顯示美國經濟出現了一道重要的裂痕。

貝萊德表示，與2008年不同，矽谷銀行事件並非因估值不透明的資產堵塞銀行資產負債表，目前銀行持有的資產是擁有最高流動性及透明度的美國國債，有關損失很容易評估，估有助提高救市措施的成效。不過，是次的救市措施對於美資銀行的股東卻是壞消息，因救市政策只保障存戶，但要犧牲股東的權益，而且整個銀行界需要為因未有為存款投保而導致存款保險資金短缺的存戶負責，矽谷銀行事件亦意味美國銀行界未來會面對更嚴格的監管。

貝萊德：矽谷銀行事件不會令聯儲局停止加息

貝萊德指，矽谷銀行事件對經濟引起連鎖反應，加強了基金對美國經濟步入衰退的預期。現時金融市場狀況及信貸供應收緊，特別是科技行業，而矽谷銀行事件的發展，也會損害投資者信心及增加風險壓惡情況，但相信事件不會令聯儲局停止加息，因目前的情況與2008年並不相同，而且透過支持銀行體系，聯儲局可將貨幣重點放在降低通脹至2%的目標上。

貝萊德對發達國家股票予「減持」評級，因估值尚未反映事件的衝擊，「市場最初會為政府的救市措施而歡呼，但有關衝擊剛開始反映在資產價格上」。該行相對偏好新興市場股票，近日亦略為降低投資級別信貸的「增持」評級，並偏好短存期的政府債券，而在通脹高企下，亦鍾情於通脹掛勾債券。

一文看清矽谷銀行事態發展【下一頁】

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

開市追揸沽
【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

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編輯：陳韻妍

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