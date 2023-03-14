▲ 【SIVB】金融海嘯重臨？ 《沽注一擲》原型：無真正危險、或再重新印錢

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）被接管後，觸發部分美國中小型銀行告急，有市場人士憂慮金融風暴重臨。在2008年因提前看中金融海嘯風險而大賺的對沖基金經理、《沽注一擲（The Big Shot）》電影參考對象Michael Burry在社交平台發帖文稱，看不到有真正危險，並相信危機可以快速解決。

▼ 點擊圖片放大

另一方面，他形容2000年科網風暴、2008年金融海嘯以及2023年都是一樣，「充滿傲慢和貪婪的人冒愚蠢的風險，然後失敗。印銀紙將會重臨，因為這運作得非常好。」

不過，Burry向來較特立獨行，他最新已在社交平台刪除或隱藏所有帖文。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

相關文章：

【SIVB】聯儲局對矽谷銀行事件展開審查工作、由副主席巴爾領導 5月1日公布結果

【SIVB】「新債王」岡拉克料3月仍會加息0.25厘 稱儲局不能因突發事件而放棄打撃通脹承諾

【SIVB】拜登：美國納稅人不會承擔任何損失 將要求加強監管銀行體系

編輯：麥德銘