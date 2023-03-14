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【SIVB】金融海嘯重臨？　《沽注一擲》原型：無真正危險、或再重新印錢

股市 10:52 2023/03/14

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【SIVB】金融海嘯重臨？　《沽注一擲》原型：無真正危險、或再重新印錢

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）被接管後，觸發部分美國中小型銀行告急，有市場人士憂慮金融風暴重臨。在2008年因提前看中金融海嘯風險而大賺的對沖基金經理、《沽注一擲（The Big Shot）》電影參考對象Michael Burry在社交平台發帖文稱，看不到有真正危險，並相信危機可以快速解決。

    點擊圖片放大

另一方面，他形容2000年科網風暴、2008年金融海嘯以及2023年都是一樣，「充滿傲慢和貪婪的人冒愚蠢的風險，然後失敗。印銀紙將會重臨，因為這運作得非常好。」

不過，Burry向來較特立獨行，他最新已在社交平台刪除或隱藏所有帖文。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

開市追揸沽
【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

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編輯：麥德銘

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