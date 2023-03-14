$28「鮮蓮海皇冬瓜盅」 富臨皇宮澳龍乳豬宴 $2,388（12位用）

富臨皇宮繼早前邀請泰國通胡慧冲先生推廣 [私房泰宴]外，最近於晚飯時段率先推出$28「鮮蓮海皇冬瓜盅」及$28「 頭抽走地雞」二選一大優惠，時令美食當然不少得夏日必備的時令湯水精選「鮮蓮海皇冬瓜盅」， 原個冬瓜加入新鮮夜香花、鮮蓮子、燒鵝肉、瑤柱、鮮蝦、帶子、蟹柳、勝瓜、草菇及雞粒等，原盅燉製三至四小時。夜香花的淡淡草香，有助提升瓜肉風味，將冬瓜的清甜本質完全突顯出來，豐富材料融入湯中，再加上海鮮的鮮味、燒鵝恰到好處的肉味，不同滋味在湯水中完美融合，交織多層次的滋味，喝一口湯感受到清新餘韻 ，愛喝時令湯水的朋友，一碗最能喚醒身心。

值得一提澳龍乳豬宴12位用全包宴$2,388至$2,688，龍蝦固然最受歡迎，鴻運乳豬揉合了中西食材的配搭原理，除了堅持傳統風味，也融入新穎的佐食方式，實在不可多得。



每席包括：

▲ 上湯澳洲龍蝦伊麵(約3斤)，

▲ 手燙乳豬全體，

翡翠炒龍躉球，

紅棗雲耳蒸斑頭腩，

▲ 鮮蓮海皇冬瓜盅(2盅)或

竹笙海皇燴燕窩，

凱撒沙律鳳尾蝦，

果皮蒸鮮鮑魚(16隻)

杞子蟲草泡菜苗，

蟠桃大壽桃(12個)。

星期一至五

全包12位用$2,388

全包6位用$1,288



星期六,日及公眾假期

全包12位用$2,688

全包6位用$1,488



享用廳房$4,288/席



喜歡外賣的朋友，富臨皇宮更有特備其他佳節套餐，提供外賣自取，富臨網購：https://fulumcuisine.zeek.store/



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(特約)