【俄烏戰爭】俄僅同意短延糧食出口協議60日 聯合國望續履行

俄羅斯官員周一（13日）與聯合國代表會面後表示，俄國只願意延續去年達成的烏克蘭糧食黑海出口四方協議60日。聯合國則表明，盡一切努力維持協議繼續履行。

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俄國外交部副部長韋爾希寧（Sergey Vershinin）表明，莫斯科政府不反對黑海糧食出口協議，但只同意今次延長僅60日。韋爾希寧指未來是否繼續履行，取決於俄國農產品出口有否實際正常化。

韋爾希寧指出，俄羅斯農產品雖未成為西方制裁目標，但支付方式﹑運輸及保險行業上的制裁對俄國糧食及肥料出口形成障礙。因此俄國要求恢復當地農產品正常出口，強調要有實際行動。

聯合國指了解俄羅斯的立場，稱對方仍承諾全面履行糧食出口協議，同時要求俄國糧食及肥料出口正常化。秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）確認，聯合國將盡一切可能，維持糧食出口協議持續及完整履行。

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美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，糧食出口協議協商處於關鍵時刻，指全球需要此協議，華府支持延續及擴大協議。

一名烏克蘭高層官員透露，基輔政府認為協議延長60日有違原本敲定的條件，指當日列明任何延長履行協議最少要有120日，批評俄國舉動是修改協議。

歐洲貿易商表示，俄國只尋求延長60日使協議充滿不確定性，導致法國巴黎泛歐交易所（Euronext Paris）小麥價格急升。

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責任編輯：吳漢培