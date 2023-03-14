【異動股】叮噹健康大升73%　大股東作第二次禁售承諾至明年3月13日

▲ 【異動股】叮噹健康大股東作第二次禁售承諾至明年3月13日

叮噹健康 （09886） 原於今（14日）解禁限售，不過，控股股東集團作出第二次禁售承諾，其控制的合計公司約6.6億股股份，佔公司已發行股份總額約49.21%，將禁售承諾延長於至明年3月13日。

叮噹健康周二（14日）一度升1.9倍高見20.2元，現大升73.5%，報12.04元，重上12元招股價。

公司於3月12日公布，獲控股股東集團告知，為表達對公司的長期價值和未來長遠發展前景之信心且不影響第一次禁售承諾的情況下，已各自自願向本公司作出第二次禁售承諾，連同第一次禁售承諾以將首個禁售期延長至2023年9月13日（包括當日），在此期間將不會出售或訂立任何協議以出售任何有關股份。

同時，第二個禁售期將自2023年9月14日（包括當日）起至2024年3月13日（包括當日）止，在此期間控股股東集團將不會出售或訂立任何協議以出售任何有關股份，以致緊隨該等出售或該等購股權、權利、權益或產權負擔一經行使或執行後，其將不再為公司控股股東集團。

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編輯：姚卓然