【NFT已過氣？】推出不足一年　Meta擬終止IG及FB「數碼收藏品」功能

▲ Meta正縮減在NFT方面的資源投入，並就會逐步將投資從NFT轉移至Meta Pay等金融科技產品。（法新社）

Meta去年乘著非同質化代幣（NFT）熱潮，相繼在Instagram（IG）和Facebook（FB）推出數碼收藏品功能，容許用戶創作和分享自己所擁有的NFT。但推出不足一年，Meta已計畫結束該支援NFT的數碼收藏品功能，並會專注以其他方式來支持用戶在平台上賺取收入。

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去年7月，Meta擴大了IG對100個國家/地區的創作者在NFT上的支援，但Meta商業和金融技術主管Stephane Kasriel日前表示，該公司現正縮減在NFT方面的資源投入，並就會逐步將投資從NFT轉移至Meta Pay等金融科技產品，以及容許創作者直接在Meta平台上賺錢的功能。

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他指出，Meta的優先目標是為創作者和企業創造與粉絲建立聯繫，並從中獲得賺錢的機會。現時該公司正測試為創作者在短片功能Reels上賺取廣告收入的方式。

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責任編輯：陳卓賢

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