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【SIVB】聯儲局對矽谷銀行事件展開審查工作、由副主席巴爾領導　5月1日公布結果

股市 10:07 2023/03/14

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【SIVB】聯儲局對矽谷銀行事件展開審查工作、由副主席巴爾領導　5月1日公布結果

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）突然倒閉，震撼全球。美國聯儲局主席鮑威爾表示，圍繞矽谷銀行引起的事件，需要聯儲局進行一個徹底、具透明度及迅速的審查，此次審查工作將由聯儲局副主席巴爾（Michael Barr）領導，結果將於5月1日公布。

巴爾為美國財政部前官員

巴爾表示，當局需要在調查中保持謙卑，並對今次如何監督及監管硲谷銀行，以及應該從這次經歷中學到甚麼，進行仔細及徹底的審查。巴爾為美國財政部前官員。

根據目前政策，資產超過1000億美元的銀行由聯儲局直接監管，聯儲局工作人員和華盛頓的理事制定監督方向，而實際的日常監督工作則由聯儲局各地區銀行的監管人員負責。矽谷銀行的監管則由三藩市聯邦儲備銀行負責。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

開市追揸沽
【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

相關文章：【SIVB】「新債王」岡拉克料3月仍會加息0.25厘　稱儲局不能因突發事件而放棄打撃通脹承諾

相關文章：【SIVB】滙豐1蚊接收英國生意　矽谷銀行還值幾錢？股民持股銀行信心危機大爆發

編輯：陳韻妍

美股 巴爾 美國財政部 美國聯儲局 美國 銀行 鮑威爾
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