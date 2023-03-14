▲ 【SIVB】聯儲局對矽谷銀行事件展開審查工作、由副主席巴爾領導 5月1日公布結果

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）突然倒閉，震撼全球。美國聯儲局主席鮑威爾表示，圍繞矽谷銀行引起的事件，需要聯儲局進行一個徹底、具透明度及迅速的審查，此次審查工作將由聯儲局副主席巴爾（Michael Barr）領導，結果將於5月1日公布。

巴爾為美國財政部前官員

巴爾表示，當局需要在調查中保持謙卑，並對今次如何監督及監管硲谷銀行，以及應該從這次經歷中學到甚麼，進行仔細及徹底的審查。巴爾為美國財政部前官員。

根據目前政策，資產超過1000億美元的銀行由聯儲局直接監管，聯儲局工作人員和華盛頓的理事制定監督方向，而實際的日常監督工作則由聯儲局各地區銀行的監管人員負責。矽谷銀行的監管則由三藩市聯邦儲備銀行負責。

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編輯：陳韻妍