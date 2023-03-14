成為SOUL Keeper  關注青少年精神健康  助己助人建立正向思維

香港童軍總會童軍知友社於2022年3 月5日假香港九龍灣會議展覽中心順利舉行“與你「童」在LIVE SHOW”。是次的LIVE SHOW為香港童軍總會童軍知友社的SOUL Keeper計劃成果展示平台。童軍知友社助理香港總監陳立基先生於訪問中由2016年開始持續啟動關注青少年精神健康的工作，而2019年受新冠疫情的影響，相關青少年精神健康的工作就暫停或延緩了。但童軍知友社在新冠疫情期間仍大力推行SOUL Keeper精神健康守護者計劃，向青少年提供不同的課程，教導青少年建立正向思維，減少因學業繁重等原因而建立的負面情緒。而是次的“與你「童」在LIVE SHOW”就成為參與計劃的青少年一個成果展示的平台，以多種藝術方式表達出青少年精神健康問題，冀能夠喚醒社會上更多持份者關注青少年的精神健康，讓青少年知道社會上有很多人同行及關心。

童軍知友社的SOUL Keeper計劃利用多元藝術體驗，結合戲劇、舞蹈、視覺藝術、音樂及寫作，讓參加計劃的青年人透過創作過程認識自己，提升個人自信，從課程中學習用對的方式表達自己的想法及情緒。陳總監認為藝術是一個好的途徑能夠幫助青少年放鬆自己，了解自己的情緒和正確抒發情緒的方法。而參加計劃的兩位青年代表SOUL Keeper LIVE SHOW 副導演及演員Saman及SOUL Keeper成員Winnie也表示透過參加SOUL Keeper課程在協助他們建立自信心的同時，也讓他們學懂以合宜的方法表達及抒發自己的情感，了解正確的解壓的方法，同時增加洞察朋輩情緒問題的能力

▲ 青年代表Winnie(左)、Saman(中)與童軍知友社助理香港總監陳立基先生(右)

陳總監在訪問中提出童軍知友社一直都認為「預防精神問題是上策。」，童軍知友社早在2016年開始就一直做很多關注青少年精神健康的活動及工作，讓青少年及更多持份者了解可以如何關注青少年的健康。近年提出的SOUL Keeper就是一個新的後台及「種子」，讓更多青年人透過SOUL Keeper計劃學習及了解如何開解自己及他人，而SOUL Keeper當中提及到一個守護三步曲「一問二應三轉介」就是一個保護自己及他人的方法，讓青年人學習主動關懷及積極聆聽其他人的情緒問題；在了解問題後，作出適當的回應，向有需要的青少年提供支持陪伴；如發現問題無能力解決時，就應該幫助提供資源轉介，並對有需要的青少年持續關懷。青年代表SOUL Keeper成員Winnie也認為計劃幫助她變得勇敢，她現場會更主動關心情緒不對勁的同學或朋輩。

在訪問完結前，陳總監提出童軍知友社未來會繼續推行類似的計劃，他認為今次的計劃十分成功。而同時“與你「童」在LIVE SHOW”的1200張門票短時間內全部售出，可見社會上對於青少年精神健康問題是十分關注。而早前民政及青年事務局提出的青年發展藍圖也提出香港特區政府對青少年的關注。未來的日子，童軍知友社希望能夠以不同的方式繼續建立青少年的正向思維，做到與青少年同行，並鼓勵青年人及其他持份者，成為自己及青年人的SOUL Keeper，主動關心青少年，呼應“與你「童」在LIVE SHOW”的口號：“You're not alone.”。



關於香港童軍總會 童軍知友社



「創造有利條件，以協助青少年建立自我，貢獻社群。」是童軍知友社青少年服務的使命宣言。宣言的設立，正是藉著本機構的推廣及以童軍知友社各服務單位為基地，為成長中的青少年，提供機會、支援、為他們締造有利環境，並為一班面對困難和阻力的青少年，提供條件、環境，讓他們透過本身的經驗和實踐，繼而懂得尊重社會，關心社會發展。並願意承擔社會責任，最後達至貢獻社群。藉著對宣言的信念，本中心亦會積極實踐，把青少年服務素質進一步提升。

(特約)