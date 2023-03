【SIVB】對冲基金Bill Ackman：美國地區性銀行十分便宜　惟自己因一原因不買貨、反指「股神」巴菲特若不投資會感驚訝

矽谷銀行(美:SVB)擠兌危機蔓延至其他地區性銀行,第一共和銀行(美:FRC)美股收跌61%,區域性銀行的流動性成市場關注點。對冲基金大鱷、Pershing Square Capital創始人Bill Ackman表示,美國地區性銀行股是「令人難以置信的便宜貨」(incredible bargain),並指若「股神」巴菲特不入股,會感到驚訝。

Bill Ackman表示有信心美國政府會做「正確的事情」,這意味投資地區性銀行或買入其ETF將是最佳的投資之一。可是,他也認為這投資並非沒有真正的風險,但它確實提供了巨大吸引力。

有趣的是,即使面對如此大吸引力,Bill Ackman卻指自己並不會參與其中,無論是做好或沽空,原因是他更愛繼續發表意見、分享其觀點,因而不會出現既持股又發表意見的情況而遭人指責。

反而,他點名提到「股神」巴菲特若不投資在其鍾愛的地區性銀行之中,便會感到驚訝。

他強調其公司是100%+長倉北美地區,並受惠於國家及其銀行體系的成功。他最後補充,我們需要一個讓每個人都感到安全的暫停時間(time out),並為更新存款制度爭取時間。同時,我們需要政府明確承諾維護小型銀行系統。

