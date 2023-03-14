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【SIVB】對冲基金Bill Ackman：美國地區性銀行十分便宜　惟自己因一原因不買貨、反指「股神」巴菲特若不投資會感驚訝

股市 11:27 2023/03/14

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【SIVB】對冲基金Bill Ackman：美國地區性銀行十分便宜　惟自己因一原因不買貨、反指「股神」巴菲特若不投資會感驚訝

矽谷銀行（美：SVB）擠兌危機蔓延至其他地區性銀行，第一共和銀行（美：FRC）美股收跌61%，區域性銀行的流動性成市場關注點。對冲基金大鱷、Pershing Square Capital創始人Bill Ackman表示，美國地區性銀行股是「令人難以置信的便宜貨」（incredible bargain），並指若「股神」巴菲特不入股，會感到驚訝。

Bill Ackman表示有信心美國政府會做「正確的事情」，這意味投資地區性銀行或買入其ETF將是最佳的投資之一。可是，他也認為這投資並非沒有真正的風險，但它確實提供了巨大吸引力。

他寧發表意見亦不趁低撈貨　反指巴菲特應要買

有趣的是，即使面對如此大吸引力，Bill Ackman卻指自己並不會參與其中，無論是做好或沽空，原因是他更愛繼續發表意見、分享其觀點，因而不會出現既持股又發表意見的情況而遭人指責。

反而，他點名提到「股神」巴菲特若不投資在其鍾愛的地區性銀行之中，便會感到驚訝。

他強調其公司是100%+長倉北美地區，並受惠於國家及其銀行體系的成功。他最後補充，我們需要一個讓每個人都感到安全的暫停時間（time out），並為更新存款制度爭取時間。同時，我們需要政府明確承諾維護小型銀行系統。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

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