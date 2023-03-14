【電動車】比亞迪轉跌逾1%　比亞迪否認Tesla終止與其電池供應合作

▲ 【電動車】比亞迪否認Tesla終止與其電池供應合作

有傳Tesla（特斯拉，美：TSLA）終止與比亞迪 （01211） 在電池供應合作的消息，比亞迪回應內媒時表示，此為「不實信息，與實際情況不符」。

比亞迪跌1.4%，報197.2元。

日前，韓國經濟日報引述知情人士指，Tesla與比亞迪簽訂的用於Model 3 Standard等入門級車型的汽車電池合同已於今年年初終止，自那時以來，Tesla並未要求比亞迪為某些Tesla Model 3 汽車繼續供應電池。報道指，兩間公司在歐洲、印度和東南亞的直接競爭或是Tesla不再續約的原因之一。

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編輯：姚卓然