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【電動車】比亞迪轉跌逾1%　比亞迪否認Tesla終止與其電池供應合作

股市 09:56 2023/03/14

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【電動車】比亞迪否認Tesla終止與其電池供應合作

有傳Tesla（特斯拉，美：TSLA）終止與比亞迪 （01211） 在電池供應合作的消息，比亞迪回應內媒時表示，此為「不實信息，與實際情況不符」。

比亞迪跌1.4%，報197.2元。

日前，韓國經濟日報引述知情人士指，Tesla與比亞迪簽訂的用於Model 3 Standard等入門級車型的汽車電池合同已於今年年初終止，自那時以來，Tesla並未要求比亞迪為某些Tesla Model 3 汽車繼續供應電池。報道指，兩間公司在歐洲、印度和東南亞的直接競爭或是Tesla不再續約的原因之一。

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【TSLA減價】Tesla調低美國Model S及Model X售價　Model X入場門檻不足10萬美元　開市跌近1%

編輯：姚卓然

特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 港股 美股 比亞迪 電動車 汽車
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