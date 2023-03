【電動車】比亞迪、馬斯克齊斥拆夥消息不實　股價跌幅收窄至2%

▲ 【電動車】比亞迪、馬斯克齊斥拆夥消息不實

有外電引述消息指,比亞迪 (01211) 與特斯拉(Tesla,美:TSLA)終止電池供應合作,比亞迪今早股價一度跌4.75%,低見190.5元。不過,比亞迪及Tesla均指報道不實,比亞迪形容為「不實信息,與實際情況不符」。

Tesla CEO 馬斯克(Elon Musk)於社交平台Twitter也直斥報道不實,形容Tesla與比亞迪維持正面關係(Relations between Tesla and BYD are positive)。

比亞迪午後跌幅收窄至2.2%,暫報195.6元,成交12.8億元。

韓媒:比亞迪、Tesla在多地有直接競爭

日前,韓國經濟日報引述知情人士指,Tesla與比亞迪簽訂的用於Model 3 Standard等入門級車型的汽車電池合同已於今年年初終止。從那時以來,Tesla並未要求比亞迪為某些Tesla Model 3 汽車繼續供應電池。

報道指,兩間公司在歐洲、印度和東南亞的直接競爭或是Tesla不再續約的原因之一。

