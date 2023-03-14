【電動車】比亞迪、馬斯克齊斥拆夥消息不實　股價跌幅收窄至2%

▲ 【電動車】比亞迪、馬斯克齊斥拆夥消息不實

有外電引述消息指，比亞迪 （01211） 與特斯拉（Tesla，美：TSLA）終止電池供應合作，比亞迪今早股價一度跌4.75%，低見190.5元。不過，比亞迪及Tesla均指報道不實，比亞迪形容為「不實信息，與實際情況不符」。

Tesla CEO 馬斯克（Elon Musk）於社交平台Twitter也直斥報道不實，形容Tesla與比亞迪維持正面關係（Relations between Tesla and BYD are positive）。

比亞迪午後跌幅收窄至2.2%，暫報195.6元，成交12.8億元。

韓媒：比亞迪、Tesla在多地有直接競爭

日前，韓國經濟日報引述知情人士指，Tesla與比亞迪簽訂的用於Model 3 Standard等入門級車型的汽車電池合同已於今年年初終止。從那時以來，Tesla並未要求比亞迪為某些Tesla Model 3 汽車繼續供應電池。

報道指，兩間公司在歐洲、印度和東南亞的直接競爭或是Tesla不再續約的原因之一。

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編輯：姚卓然