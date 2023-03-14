【港股市況】滙豐跌4%、渣打跌逾6%　騰訊逆市升力撐　恒指早段跌約200點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早低開逾百點。滙豐 （00005） 跌逾3%，ATM跌約1%至2%，恒指低開171點，開報19524點，科指跌0.5%，報3871點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：28】車股跌勢未止，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 跌3%，長汽 （02333） 跌半成，廣汽 （02238） 跌逾1%，華晨 （01114） 跌逾6%。

【10：24】艾美疫苗 （06660） 最新轉跌11%，低見51.8元。

【10：15】博安生物 （06955） 逆市升7成，破頂高見25.5元，成交698萬元，3度觸發市調機制。

【10：11】佳兆業 （01638） 再跌逾18%，破底低見0.385元。

【10：06】日前獲納入滬深港通的嗶哩嗶哩 （09626） ，股價逆市再升4%，高見170.8元。

【10：04】景瑞控股 （01862） 復牌後股價跌逾24%，低見0.44元，成交27萬元，暫為跌幅最大股份。

【10：01】滙豐 （00005） 跌幅略擴至4%，低見54.05元。

【09：58】大市跌幅最新擴至約200點，報19495點，科指跌0.4%，報3874點。

【09：57】【電動車】比亞迪轉跌逾1% 比亞迪否認Tesla終止與其電池供應合作

【09：49】公用股造好，中電 （00002） 、煤氣 （00003） 、電能 （00006） 分別升逾3%。

【09：48】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 早段分別跌逾3%，渣打（028888）跌逾6%。

【09：47】平安好醫生 （01833） 績後造好，最新升半成，高見18.76元。

【09：45】騰訊 （00700） 最新升近2%，美團 （03690） 轉升0.2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【09：43】領展股權 （02915） 再升逾6%，破頂高見4.59元，領展 （00823） 股價逆市靠穩，升0.4%。

【09：42】大市早段跌幅略收窄至約125點，報19570點，科指升近0.1%，報3894點。

【09：37】市場憧憬聯儲局將停止加息，美元回落，金價造好，紫金 （02899） 升近4%，招金礦業 （01818） 升逾6%破頂，山東黃金 （01787） 、中國黃金國際 （02099） 升逾3%。

【09：35】騰訊 （00700） 早段轉升近0.1%，阿里巴巴 （09988） 跌2%，美團 （03690） 跌0.3%。

【09：34】艾美疫苗 （06660） 股價逆市再升半成，高見66.1元。

【09：30】毛記葵涌 （01716） 開市後升幅擴大至2.5倍，破頂高見1.7元，成交112萬元。

【09：29】諾輝健康 （06606） 績後跌逾3%，諾輝健康虧損去年虧損由30.85億元收窄至7923.8萬元人民幣。

【業績｜醫藥股】諾輝健康去年虧損收窄至7,929萬元 另宣布獲批甩「B」

【09：26】除滙豐 （00005） 低開逾3%外，渣打 （02888） 跌近6%。另外，恒生 （00011） 低開近0.1%，中銀香港 （02388） 跌0.4%。

【09：24】毛記葵涌 （01716） 高開逾13%。維權投資者「Ken Sir」呂宇健持有的毛記葵涌股權首度突破5%強制披露門檻。

【毛記1716】「Ken Sir」呂宇健增持毛記葵涌 首突破披露門檻

【09：21】平安好醫生 （01833） 績後逆市向好，高開逾1%。

【業績｜互聯網醫療】平安健康CFO：削低毛利業務改善收入結構 去年虧損收窄6成（第二版）

【09：21】滙豐 （00005） 跌逾3%，ATM跌約1%至2%，恒指低開171點，開報19524點，科指跌0.5%，報3871點。

【SIVB】滙豐倫敦先注入20億鎊助英國矽谷營運 風投人仕：滙豐不想失去SVB 的DNA

【09：13】期指開報19475點，跌152點。

【09：00】景瑞控股 （01862） 今早復牌。

【08：57】恒指黑期跌162點，報19501點，道指期貨升90點，報32145點。

【07：58】【異動｜生科股】艾美疫苗：不悉股價波動原因 股價昨曾飈1.8倍見100元「紅底」

【07：45】【新股IPO】洲際船務2409今日起招股 一手入場費約3949元

【07：45】【業績｜券商股】信達國際去年轉虧2241萬 不派末期息

【07：45】【新股IPO】物業開發商中億基業遞表 萬科為戰略合作夥伴

【07：45】【內險股】國壽首兩個月保費收入增兩成 一文看清內險股收入（附表）

【07：45】【Morning精點】HSBC滙豐「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行｜許家印山頂大屋室內相曝光

【07：45】港股ADR收報19353點，跌341點或1.8%。滙豐 （00005） ADR折合報54.29元，較港收市價低2.01元或3.6%。騰訊 （00700） ADR折合報341.81元，較港收市價低2.99元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.3元，較港收市價低1.95元或2.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國財政部、聯儲局及聯邦存款保險公司（FDIC）出手穩定美國金融體系，3月加息0.5厘機會大幅下降，但市場一度爆發信心危機，美國國債價格抽升，債息急跌。道指反覆偏軟，收市跌90點，報31819點；標指跌5點，報3855點；納指則升49點或0.45%，報11188點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點 滙豐ADR低港4%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】加科思－B、招金礦業、中通快遞－SW

責任編輯︰梁浩碩