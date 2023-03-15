【恒指夜期+ADR】夜期收市勁彈285點 　阿里美股高港3%（不斷更新）

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美股短綫風險胃納回升，掩蓋其他因素，包括CPI只是符預期，而且核心CPI按月升幅更加速至0.5%，銀行股風險減退，資金撤出債市，債價下跌，令債息反撲3.7厘關口，美滙指數升0.1%，道指收市升336點，納指更彈2.1%，有望成為港股反彈指標。夜期收市升285點，收報19549點。中概股指數升0.6%，收報6880點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 128.18 +2.2% 騰訊ADR 348.43 +2.0% 滙豐ADR 55.15 +2.8% 阿里巴巴美股 82.27 +2.8%

北水吸資近49億元 主力買騰訊中移動沽中海油

北水吸資情況持續，今日大跌市下再有資金趁低吸納，全日錄48.9億元淨流入。資金主要買騰訊（00700），股份錄12億元淨流入，中移動（00941）及建行（00939）分別錄3.7及3.1億元淨流入；淨流出方面，中海油（00883）及長城汽車（02333）分別有2.4及1.4億元淨流出。

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滙豐友邦跌4% 中芯國際逆市升7% 恒生指數跌448點

港股曾跌逾500點，再穿今年低。恒指低開171點，其後走勢反覆向下，午後跌最多573點，低見19122點。恒指收跌448點，收報19247點，成交近1309億元。科指跌2.6%，報3790點。滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 跌近4%，中芯國際 （00981） 逆市升近7%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 中芯 17.22 +7.0 +7 7 中電 57.10 +2.1 +3 156 新地 106.00 +1.5 +3 12 阿里巴巴 80.00 -3.9 -60 22 友邦 80.75 -4.4 -70 436 滙豐 53.65 -4.7 -74 9

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜HSBC】滙豐挫6% 摩通：未見滙豐與英SVB明顯協同效應、料收購為阻英國細行爆流動性風險

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市升285點，收報19549點。

【22：00】夜期升233點，報19493點

【18：50】恒指夜期升31點，報19295點

【16：10】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 跌近4%，中芯國際 （00981） 逆市升近7%，恒指跌448點，收報19247點，成交近1309億元。科指跌2.6%，報3790點。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

【16：00】恒指U盤前跌471點，報19224點。

【15：28】大市跌幅擴大至近550點，報19151點，跌544點，科指跌3%，報3775點。

【15：27】騰訊 （00700） 尾市跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌4%，美團 （03690） 跌3%。

【15：18】【煤炭股】中國據報全面取消澳洲進口煤炭限制 兗煤澳大利亞大插7%

【15：15】友邦 （01299） 尾市跌幅略收窄至逾4%，滙豐 （00005） 跌逾5%，渣打 （02888） 跌7%。

【15：07】景瑞 （01862） 尾市跌4成，低見0.35元。

【15：01】叮噹健康 （09986） 升幅收窄，最新升12%，報7.83元，今早曾破頂高見20.2元。

【14：42】大市跌幅再擴大至近500點，報19210點，跌485點，科指跌2.3%，報3802點。

【14：22】友邦 （01299） 午後跌幅擴大，最新跌逾6%，為表現最差藍籌，低見79.15元，滙豐 （00005） 跌逾5%。港股跌幅擴大至約435點。

【14：21】佳兆業 （01638） 跌幅擴大至逾34%，破底低見0.315元。

【14：17】【吉利175】吉利推購置稅減半補貼、最高補貼3萬人幣

【13：59】恒指最新約387點，報19308點，科指跌2%，報3811點。

【13：58】中芯 （00981） 升逾7%，高見17.34元，暫為表現最好藍籌。

【異動股】中芯國際曾逆市升7.6%、A股升近一成 中金料業績或有驚喜

【13：05】艾美疫苗 （06660） 回吐幅度擴大至兩成，低見43元。

【13：01】港燈 （02638） 股價績後升逾1%，高見5.01元。

【13：00】港股午後初段跌約355點，報19340點，科指跌2.1%，報3811點。

【12：09】【業績】港燈去年溢利賺29.5億元、按年持平 末期分派16.09仙

【12：00】恒生指數半日跌360點，報19335點，成交696.7億元。科指跌2.1%，報3809點。滙豐 （00005） 跌5%，藍籌中表現最差，渣打 （02888） 跌逾7%，友邦 （01299） 跌逾3%。騰訊 （00700） 逆市靠穩升0.4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，美團 （03690） 跌逾2%。

【11：51】恒指中午收市前跌約363點，報19333點，科指跌2.1%，報3807點。

【11：42】滙豐 （00005） 跌幅略收窄至5%，渣打 （02888） 跌近7%。

【11：34】上證半日跌0.9%，深證跌1.2%，創業板指跌1.3%。

【11：23】港股低位反彈150點，最新跌約350點。

【11：21】【內房回暖】富達繆子美：內房投機泡沫已除、買家重回市場 積壓需求帶動一線城市持續升溫

【11：19】大市跌勢略為喘定，港股最新跌約403點，報19292點，科指跌2.2%，報3808點。

【11：11】恒指曾跌最多502點，低見19193點創今年新低。

【11：08】騰訊 （00700） 最新轉跌0.6%。

【11：06】滙豐 （00005） 捱沽，最新跌6%，低見52.85元。

【11：04】恒指跌400點，報19293點，下試今年低位。

【10：56】騰訊 （00700） 今早曾逆市升逾2%高見352.6元，最新升幅收窄至0.1%，報345元。

【10：45】阿里巴巴 （09988） 跌3%，美團 （03690） 跌逾2%，騰訊 （00700） 升幅收窄至0.6%。另外，京東 （09618） 跌逾1%，小米 （01810） 跌3%。

【10：43】【異動股】叮噹健康大升73% 大股東作第二次禁售承諾至明年3月13日

【10：42】大市最新跌約300點，報19386點，跌309點。

【10：31】港股跌約250點，低見19442點，科指跌0.7%，報20394點。

【10：31】滙豐 （00005） 跌幅擴大至半成，低見53.45元，暫為表現最差藍籌，成交6.7億元。渣打 （02888） 跌近7%，低見65.55元。

【10：28】車股跌勢未止，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 跌3%，長汽 （02333） 跌半成，廣汽 （02238） 跌逾1%，華晨 （01114） 跌逾6%。

【10：24】艾美疫苗 （06660） 最新轉跌11%，低見51.8元。

【10：15】博安生物 （06955） 逆市升7成，破頂高見25.5元，成交698萬元，3度觸發市調機制。

【10：11】佳兆業 （01638） 再跌逾18%，破底低見0.385元。

【10：06】日前獲納入滬深港通的嗶哩嗶哩 （09626） ，股價逆市再升4%，高見170.8元。

【10：04】景瑞控股 （01862） 復牌後股價跌逾24%，低見0.44元，成交27萬元，暫為跌幅最大股份。

【10：01】滙豐 （00005） 跌幅略擴至4%，低見54.05元。

【09：58】大市跌幅最新擴至約200點，報19495點，科指跌0.4%，報3874點。

【09：57】【電動車】比亞迪轉跌逾1% 比亞迪否認Tesla終止與其電池供應合作

【09：49】公用股造好，中電 （00002） 、煤氣 （00003） 、電能 （00006） 分別升逾3%。

【09：48】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 早段分別跌逾3%，渣打（028888）跌逾6%。

【09：47】平安好醫生 （01833） 績後造好，最新升半成，高見18.76元。

【09：45】騰訊 （00700） 最新升近2%，美團 （03690） 轉升0.2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【09：43】領展股權 （02915） 再升逾6%，破頂高見4.59元，領展 （00823） 股價逆市靠穩，升0.4%。

【09：42】大市早段跌幅略收窄至約125點，報19570點，科指升近0.1%，報3894點。

【09：37】市場憧憬聯儲局將停止加息，美元回落，金價造好，紫金 （02899） 升近4%，招金礦業 （01818） 升逾6%破頂，山東黃金 （01787） 、中國黃金國際 （02099） 升逾3%。

【09：35】騰訊 （00700） 早段轉升近0.1%，阿里巴巴 （09988） 跌2%，美團 （03690） 跌0.3%。

【09：34】艾美疫苗 （06660） 股價逆市再升半成，高見66.1元。

【09：30】毛記葵涌 （01716） 開市後升幅擴大至2.5倍，破頂高見1.7元，成交112萬元。

【09：29】諾輝健康 （06606） 績後跌逾3%，諾輝健康虧損去年虧損由30.85億元收窄至7923.8萬元人民幣。

【業績｜醫藥股】諾輝健康去年虧損收窄至7,929萬元 另宣布獲批甩「B」

【09：26】除滙豐 （00005） 低開逾3%外，渣打 （02888） 跌近6%。另外，恒生 （00011） 低開近0.1%，中銀香港 （02388） 跌0.4%。

【09：24】毛記葵涌 （01716） 高開逾13%。維權投資者「Ken Sir」呂宇健持有的毛記葵涌股權首度突破5%強制披露門檻。

【毛記1716】「Ken Sir」呂宇健增持毛記葵涌 首突破披露門檻

【09：21】平安好醫生 （01833） 績後逆市向好，高開逾1%。

【業績｜互聯網醫療】平安健康CFO：削低毛利業務改善收入結構 去年虧損收窄6成（第二版）

【09：21】滙豐 （00005） 跌逾3%，ATM跌約1%至2%，恒指低開171點，開報19524點，科指跌0.5%，報3871點。

【SIVB】滙豐倫敦先注入20億鎊助英國矽谷營運 風投人仕：滙豐不想失去SVB 的DNA

【09：13】期指開報19475點，跌152點。

【09：00】景瑞控股 （01862） 今早復牌。

【08：57】恒指黑期跌162點，報19501點，道指期貨升90點，報32145點。

【07：58】【異動｜生科股】艾美疫苗：不悉股價波動原因 股價昨曾飈1.8倍見100元「紅底」

【07：45】【新股IPO】洲際船務2409今日起招股 一手入場費約3949元

【07：45】【業績｜券商股】信達國際去年轉虧2241萬 不派末期息

【07：45】【新股IPO】物業開發商中億基業遞表 萬科為戰略合作夥伴

【07：45】【內險股】國壽首兩個月保費收入增兩成 一文看清內險股收入（附表）

【07：45】【Morning精點】HSBC滙豐「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行｜許家印山頂大屋室內相曝光

【07：45】港股ADR收報19353點，跌341點或1.8%。滙豐 （00005） ADR折合報54.29元，較港收市價低2.01元或3.6%。騰訊 （00700） ADR折合報341.81元，較港收市價低2.99元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.3元，較港收市價低1.95元或2.4%。

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【07：30】美國財政部、聯儲局及聯邦存款保險公司（FDIC）出手穩定美國金融體系，3月加息0.5厘機會大幅下降，但市場一度爆發信心危機，美國國債價格抽升，債息急跌。道指反覆偏軟，收市跌90點，報31819點；標指跌5點，報3855點；納指則升49點或0.45%，報11188點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點 滙豐ADR低港4%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】加科思－B、招金礦業、中通快遞－SW

責任編輯︰梁浩碩