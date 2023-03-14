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【SIVB】「新債王」岡拉克料3月仍會加息0.25厘　稱儲局不能因突發事件而放棄打撃通脹承諾

股市 08:48 2023/03/14

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【SIVB】「新債王」岡拉克料3月仍會加息0.25厘　稱儲局不能因突發事件而放棄打撃通脹承諾

矽谷銀行爆煲事件持續成為焦點，市場爭議此事對聯儲局加息步伐會否有變。有「新債王」之稱的DoubleLine Capital創辦人兼行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）認為，美國監管機構採取了特殊救助行動應對銀行業風險，但聯儲局為保住公信力，仍可能在3月會議加息，只是幅度由0.5厘縮小至0.25厘，並且為本輪最後一次加息。

岡拉克表示，雖然目前不是美國聯儲局加息的最合適時機，但他相信聯儲局仍會加息，因要兌現打撃通脹的承諾。在矽谷銀行和Signature Bank兩間銀行倒閉之下，對聯儲局的加息計劃無疑構成重大阻礙，但考慮到當局過去半年一直強調打擊通脹，若現時因有突發事件而暫停，擔憂儲局公信力將受損。

同時，他又指，在過去幾十年的所有衰退中，孳息曲線在衰退到來前幾個月就開始倒掛，以現時的債息倒掛情況，可見美國經濟衰退即將來臨。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

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編輯：姚卓然

債券 美股 經濟衰退 債息倒掛 經濟 加息 岡拉克 美國聯儲局
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