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【美國加息】美前財長薩默斯︰儲局3月加息0.25厘仍合情理

宏觀解讀 08:43 2023/03/14

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【美國加息】美前財長︰儲局3月加息0.25厘仍合情理

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉觸發市場震盪，令市場開始重新評估美國加息路徑，除放棄美國聯儲局3月加息0.5厘的預期，甚至估計本月不加息。美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）表示，考慮到戰勝通脹的重要性，聯儲局3月加息0.25厘仍合情理。

薩默斯表示，若儲局不再繼續專注制止通脹並使其降至2%目標區間，將犯下嚴重錯誤，指下周加息0.25厘仍是妥當之舉，雖然情況總是會有變。

當被問及是否應將加息0.5厘排除考慮，薩默斯表示現時不會排除任何可能性，但若根據周一形勢作出加息0.5厘的決定是不明智。他又表示，重點要看將於今日公布的CPI數據，以及未來一周金融市場的發展情況。

至於根據最新利率期貨顯示，3月暫停加息的機會率，已有一日前的0%升至35%，維持加息0.25厘的機會率則由59.8%增至65%，加息0.5厘的機會率則由40.2%跌至0%。

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責任編輯︰梁浩碩

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