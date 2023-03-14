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【美股焦點】聯合航空發盈警、料季度出現虧損　股價盤後跌7%

股市 08:11 2023/03/14

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【美股焦點】聯合航空發盈警、料季度出現虧損　股價盤後跌7%

聯合航空（美︰UAL）發盈警，預計第一季度將錄得虧損，因與其他月份相比，需求增長疫弱，加上燃料成本上升，預計今季經調整每股虧損為0.6美元至1美元，低於此前預期經調整每股收益0.5美元至1美元。聯合航空股價跌4.2%，收報48.83美元，盤後再跌7%，報45.36美元。

聯合航空表示，雖然預計今年所有月份的單位收入均將大大高於2019年同期，但正觀察新的季節性需求模式，今年1、2月等需求較低的月份，增長低於需求較高的月份，將其單位收入的按年增長預測下調至22%至23%，低於此前指引的增長25%。

公司表示，季節性轉變將有助於其第二季度表現，預計總營業收入將按年錄得中雙位數增長。

聯合航空又預計，今年經調整每股收益將為10美元至12美元。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 聯合航空控股（United Airlines Holdings，美：UAL） 聯合航空
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