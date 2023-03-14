▲ 【異動｜生科股】艾美疫苗：不悉股價波動原因 股價昨曾飈1.8倍見100元「紅底」

艾美疫苗 （06660） 周一（13日）一度抽升1.8倍，衝上100元，最後大升近65.7%，報58.65元。公司公布，確認其並不知悉任何導致其H股股份價格及成交量不尋常波動的原因，亦不知悉為避免公司證券出現虛假市場而須予公佈的任何資料，或根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

根據恒生指數有限公司於2023年2月公佈的指數檢討結果，公司自2023年3月13 日起獲納入恒生綜合指數成份股。同時其H股已獲納入滬港通計劃下 的港股通股票名單。因此，合資格中國內地投資者現可按每日一定限額買賣公司的H股。

另外，又於2023年3月11日，公司針對新冠病毒Delta及Omicron BA.5變異株的二價mRNA在研疫苗在巴基斯坦正式獲得III期臨床試驗批准。

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編輯：姚卓然