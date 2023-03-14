▲ 【新股IPO】洲際船務2409今日起招股 一手入場費約3949元

洲際船務 （新上市編號︰02409） 今日（14日）起至17日招股。再度申請上市的內地海運服務商計劃發行1.25億股，一成於香港作公開發售，招股價介乎3.27元至3.91元，集資最多近4.9億元，每手1000股，一手入場費3949.44元。洲際船務預計將於3月29日掛牌。

洲際船務為一家綜合航運服務提供商，主要向客戶提供航運服務及船舶管理服務，主要定位於海運業價值鏈的中上游。截至2020年9月30止9個月，洲際船務收入2.85億美元，按年升7.8%，公司股東應佔溢利5399.9萬美元，升89.4%。

所得款項淨額約77%預計將用於擴充及優化船隊，約10%預計將用於通過於上海、希臘、菲律賓及日本等戰略位置租用辦公場所設立新辦事處加強其船舶管理能力，及擴大目前於青島、寧波及福州的現有船舶管理運營業務，3%預計將用於在業務營運中採用數碼科技並實施先進的資訊科技，10%預計將用作一般營運資金。

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責任編輯︰梁浩碩